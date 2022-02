Vacinação infantil tem início nesta segunda-feira, em Nova Iguaçu - Divulgação

Vacinação infantil tem início nesta segunda-feira, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 25/02/2022 22:08

Devido ao feriado do período de Carnaval, a Prefeitura de Nova Iguaçu vai suspender a vacinação contra a Covid-19 entre os dias 26 de fevereiro e 1° de março. A imunização de crianças de 5 a 11 anos, adolescentes e adultos vai ser retomada na próxima quarta-feira (2), excepcionalmente, a partir de 12h.

Na quinta-feira (3) os pontos de vacinação voltarão a atender das 8h30 às 16h, atendendo a todos os públicos aptos a receberem o imunizante.

Calendário de vacinação infantil

Retornará quarta-feira (02) às 12h.

O calendário completo da vacinação infantil com as idades, os locais e endereços da vacinação está disponível no link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/infantil/

Calendário de vacinação – adolescentes e adultos

Retornará quarta-feira (02) às 12h.

A vacinação para adolescentes e adultos acontece de segunda a sábado. Os locais de vacinação, endereços e as informações podem ser consultadas pelo link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/