Publicado 01/03/2022 16:37

A Prefeitura de Nova Iguaçu decretou ponto facultativo entre esta segunda-feira, 28 de fevereiro, e a próxima quarta, 2 de março (até às 12h) devido ao feriado prolongado de Carnaval. Os serviços essenciais, como o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Maternidade Mariana Bulhões, Defesa Civil, a Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb) e agentes da Secretaria de Ordem Pública, funcionarão normalmente.



O serviço de vacinação contra a Covid-19 também retorna na próxima quarta-feira, para imunização de crianças entre 5 e 11 anos, adolescentes e adultos, das 8h às 16h30. As clínicas da Famílias só voltam a funcionar na quarta, às 12h.



A Defesa Civil continua atuando no município por 24 horas. A Guarda Ambiental de Nova Iguaçu irá trabalhar em regime de escala. Já os agentes da Ordem Pública vão atuar na cidade todos os dias. A Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb) vai funcionar todos os dias com os serviços de coleta de lixo, limpeza de rua e coleta seletiva.



O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu só não irá funcionar nesta segunda. Já a Secretaria de Serviços Públicos vai permanecer de plantão nos dias 28 e 29 com duas equipes de emergência, principalmente para realizar serviço de troca de lâmpada.