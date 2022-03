Nova Iguaçu inicia mais uma fase na matrícula para rede de ensino - Divulgação/PMNI

Nova Iguaçu inicia mais uma fase na matrícula para rede de ensinoDivulgação/PMNI

Publicado 02/03/2022 12:23

Alunos de Nova Iguaçu que estejam próximos da conclusão do ensino fundamental ou que tenham concluído o ensino médio, terão uma ótima oportunidade para dar prosseguimento aos seus estudos. A Secretaria Municipal de Educação do município vai oferecer cursos preparatórios gratuitos para os processos seletivos mais importantes do Estado. Ao todo, são 160 vagas para quem deseja se preparar, com as inscrições começando no próximo dia 7. Para isso, é preciso acessar o site da SEMED (http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/preparatorio-nova-iguacu/) ou comparecer presencialmente, das 9h às 16h, na Escola Municipal Monteiro Lobato, até 11 de março.

O Curso Preparatório Municipal de Nova Iguaçu é aberto para alunos da rede pública e privada, desde que estes sejam bolsistas em escolas particulares, residentes na cidade. São 80 vagas de pré-vestibular para quem pretende realizar as provas de vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e outras 80 de pré-técnico, voltadas ao Ensino Médio nos cursos dos colégios Pedro II, Cefet, Faetec e IFRJ.

O pré-vestibular será ministrado na E. M. Monteiro Lobato, na Rua Luís Lima, s/nº, no Centro, mesmo endereço para inscrições presenciais. Os alunos terão as seguintes disciplinas: Física. Química, Biologia, Geografia Geral e do Brasil, História Geral e do Brasil, Sociologia, Filosofia, Literatura, Português, Redação, Matemática e Língua Estrangeira.

Já o pré-técnico é voltado exclusivamente para alunos matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental e tem como principal objetivo preparar os jovens para os processos seletivos de nível médio. Eles terão aulas de Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Química, Física, História, Geografia e Redação.

Os contemplados serão divididos em seis turmas presenciais (quatro de pré-vestibular e duas de pré-técnico) e terão aulas aos sábados, entre 7h30 e 17h.

Para a matrícula será exigida a seguinte documentação: cópia do documento de identidade e declaração para alunos bolsistas, oriundos de escolas particulares. Já para estudantes da rede pública será exigida declaração escolar além da cópia do documento de identidade. As vagas são limitadas e serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição. A aula inaugural está prevista para 19 de março.