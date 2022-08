Ação realiza recolhimento de lixo nas lagoas do Guandu, em Nova Iguaçu. - Divulgação/PMNI

Ação realiza recolhimento de lixo nas lagoas do Guandu, em Nova Iguaçu.Divulgação/PMNI

Publicado 29/08/2022 08:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu está realizando neste mês o “Mutirão de Limpeza nas Lagoas do Guandu”, na região conhecida como Lagoão na Área de Proteção Ambiental (APA Guandu Açu). Durante as ações são recolhidas garrafas pets e de vidro, carcaça de televisão, lâmpadas, sacos plásticos e até capacetes usados por motociclistas.

A ação está sendo organizada em parceria com a Associação de Pescadores da região. A Secretaria de Meio Ambiente de Nova Iguaçu, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Empresa Municipal de Limpeza Urbana de Nova Iguaçu (Emlurb), a Guarda Ambiental, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o Conselho de Meio Ambiente de Nova Iguaçu, a Firjan e a ONG Onda Verde também participaram.



O local da ação, também conhecido como Pantanal Iguaçuano, faz parte da área de proteção ambiental APA Guandu Açu, com 840 hectares, sendo que cerca de 40% é formado por um grande espelho d'água da junção das águas dos rios Guandu, Ipiranga, Cabuçu e Rio São Pedro.



“O objetivo desse mutirão não é apenas recolher lixo que é descartado erroneamente nas lagoas do Rio Guandu, mas mostrar também a parceria entre o poder público e a sociedade civil na proteção ambiental de um lugar importantíssimo para o Rio de Janeiro. O Rio Guandu e seus afluentes são a caixa d’água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, pois servem mais de 10 milhões de pessoas”, afirma o secretário de Meio Ambiente de Nova Iguaçu, Fernando Cid.

“É pela educação ambiental que as pessoas precisam ter consciência para não jogar o lixo de forma errada, pois isso acarreta um enorme impacto ambiental negativo, afetando a qualidade da água, matando nossos peixes”, completou.



Para o trabalho de fiscalização e monitoramento da APA Guandu Açu, onde fica a Estação de Tratamento de Água da Cedae, a maior do mundo, a Secretaria de Meio Ambiente vai usar um barco motorizado da Guarda Ambiental e drone.



Morador da região e um dos 50 pescadores da região que tiram seu sustento da pesca no Rio Guandu, o vice-presidente da Associação, Yago Vinicius Santos da Silva, de 30 anos, fez questão de participar do mutirão de limpeza do rio. Ele contou que a ação é importante para a volta dos peixes à lagoa.



“Com todo esse lixo em nossas lagoas, como vamos sobreviver da pesca? Hoje quase não vimos mais peixes aqui. É muito importante conscientizar a população que devemos conservar nosso meio ambiente para que não soframos ainda mais no futuro”, disse.