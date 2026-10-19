Mantido pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o espaço reúne uma programação diversificada ao longo do anoDivulgação
A iniciativa oferece uma programação que reúne atividades educativas, culturais e de troca de experiências entre os profissionais. Além de abordar questões relacionadas ao cotidiano escolar, os encontros incluem temas sociais, tecnológicos e culturais, permitindo que os professores tenham contato com diferentes ferramentas e metodologias de ensino.
A proposta ganhou destaque durante as comemorações do Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, como parte das ações municipais voltadas à valorização dos profissionais da educação.
Segundo a secretária municipal de Educação, Virgínia Rocha, o investimento na qualificação permanente permite que os profissionais acompanhem as mudanças no ensino e encontrem alternativas para os desafios enfrentados nas escolas.
“Como professora, eu sei da importância de garantir que o profissional da educação tenha acesso permanente ao conhecimento, a novas experiências e a espaços de troca. A formação continuada é fundamental para que nossos profissionais possam ampliar seus repertórios, refletir sobre suas práticas e encontrar novos caminhos para os desafios da sala de aula”, afirmou.
“Nosso objetivo é que a Casa do Professor seja um espaço vivo, onde o educador possa chegar, aprender, trocar experiências e também descobrir novas possibilidades. A formação não precisa acontecer somente dentro de uma sala de aula”, destacou.
As atividades externas também fazem parte dessa estratégia. Durante as visitas culturais, os professores têm acesso a diferentes ambientes de conhecimento, que podem contribuir para o desenvolvimento de projetos e atividades com os estudantes.
Segundo a educadora, embora já utilizasse o método fônico com turmas do 1º e 2º anos, a formação apresentou novas possibilidades para trabalhar a identificação de sons e a relação entre letras e fonemas.
“Mesmo já utilizando o método fônico com as turmas de 1º e 2º anos, a formação trouxe novas estratégias para desenvolver a escuta, o reconhecimento dos sons e as relações grafofônicas, tornando o processo de leitura e escrita mais leve e significativo”, afirmou.
Para a professora, os encontros também proporcionam momentos de reflexão sobre as práticas adotadas nas escolas e permitem conhecer experiências de outros profissionais da rede.
A Secretaria Municipal de Educação informa que a Casa do Professor integra sua política de formação continuada, com atividades destinadas a acompanhar as transformações educacionais e atender às diferentes necessidades de aprendizagem dos estudantes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.