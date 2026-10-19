Mantido pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o espaço reúne uma programação diversificada ao longo do ano - Divulgação

Mantido pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o espaço reúne uma programação diversificada ao longo do anoDivulgação

Publicado 19/10/2026 06:00





A iniciativa oferece uma programação que reúne atividades educativas, culturais e de troca de experiências entre os profissionais. Além de abordar questões relacionadas ao cotidiano escolar, os encontros incluem temas sociais, tecnológicos e culturais, permitindo que os professores tenham contato com diferentes ferramentas e metodologias de ensino.



A proposta ganhou destaque durante as comemorações do Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, como parte das ações municipais voltadas à valorização dos profissionais da educação.

Mais de mil profissionais da rede municipal de ensino de Nova Iguaçu participaram de atividades de formação continuada promovidas pela Casa do Professor em 2026. Mantido pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o espaço realizou seis cursos, 14 visitas culturais, 17 palestras e 21 oficinas ao longo do ano, com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos educadores e contribuir para o aprimoramento das práticas pedagógicas nas escolas.A iniciativa oferece uma programação que reúne atividades educativas, culturais e de troca de experiências entre os profissionais. Além de abordar questões relacionadas ao cotidiano escolar, os encontros incluem temas sociais, tecnológicos e culturais, permitindo que os professores tenham contato com diferentes ferramentas e metodologias de ensino.A proposta ganhou destaque durante as comemorações do Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, como parte das ações municipais voltadas à valorização dos profissionais da educação.

Formação continuada busca melhorar práticas em sala de aula



Entre os assuntos trabalhados nas atividades estão educação inclusiva, alfabetização, tecnologia, leitura, relações humanas e práticas pedagógicas. A programação também inclui visitas a museus, exposições e centros culturais, ampliando as possibilidades de aprendizagem para além dos espaços tradicionais de formação.



Segundo a secretária municipal de Educação, Virgínia Rocha, o investimento na qualificação permanente permite que os profissionais acompanhem as mudanças no ensino e encontrem alternativas para os desafios enfrentados nas escolas.



“Como professora, eu sei da importância de garantir que o profissional da educação tenha acesso permanente ao conhecimento, a novas experiências e a espaços de troca. A formação continuada é fundamental para que nossos profissionais possam ampliar seus repertórios, refletir sobre suas práticas e encontrar novos caminhos para os desafios da sala de aula”, afirmou.



Oficinas e visitas culturais ampliam conhecimentos



A diretora da Casa do Professor, Renata das Neves, é responsável pelo planejamento das atividades oferecidas aos educadores. Segundo ela, a diversidade da programação busca incentivar a participação dos profissionais e criar oportunidades para compartilhar experiências.



“Nosso objetivo é que a Casa do Professor seja um espaço vivo, onde o educador possa chegar, aprender, trocar experiências e também descobrir novas possibilidades. A formação não precisa acontecer somente dentro de uma sala de aula”, destacou.



As atividades externas também fazem parte dessa estratégia. Durante as visitas culturais, os professores têm acesso a diferentes ambientes de conhecimento, que podem contribuir para o desenvolvimento de projetos e atividades com os estudantes.



Professora relata mudanças nas estratégias de alfabetização



A professora Isabela Rocha, da Escola Municipal Janici Ferreira Maia, participou da Oficina de Alfabetização e Consciência Fonológica e relatou que a experiência contribuiu para aprimorar as atividades desenvolvidas com seus alunos.



Segundo a educadora, embora já utilizasse o método fônico com turmas do 1º e 2º anos, a formação apresentou novas possibilidades para trabalhar a identificação de sons e a relação entre letras e fonemas.



“Mesmo já utilizando o método fônico com as turmas de 1º e 2º anos, a formação trouxe novas estratégias para desenvolver a escuta, o reconhecimento dos sons e as relações grafofônicas, tornando o processo de leitura e escrita mais leve e significativo”, afirmou.



Para a professora, os encontros também proporcionam momentos de reflexão sobre as práticas adotadas nas escolas e permitem conhecer experiências de outros profissionais da rede.



A Secretaria Municipal de Educação informa que a Casa do Professor integra sua política de formação continuada, com atividades destinadas a acompanhar as transformações educacionais e atender às diferentes necessidades de aprendizagem dos estudantes.