A ação contou com o Ônibus Rosa da Saúde, que ofereceu vacinação, testes rápidos, atendimento odontológico, aferição de pressão arterial e glicemiaDivulgação
A iniciativa fez parte do projeto SEMUNI nos Bairros, que leva serviços públicos a diferentes regiões do município. O objetivo é ampliar o acesso aos atendimentos e reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.
Durante a programação, o Ônibus Rosa da Saúde ofereceu aferição de pressão arterial, medição de glicemia e informações sobre métodos contraceptivos, incluindo o Implanon e o dispositivo intrauterino (DIU). As participantes também receberam encaminhamentos para a realização do exame preventivo.
Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR) disponibilizou orientações sobre oportunidades de emprego e serviços relacionados ao Microempreendedor Individual (MEI).
O prefeito Dudu Reina destacou que o atendimento às mulheres deve ocorrer de forma permanente, independentemente das campanhas de conscientização. “O Outubro Rosa é um momento importante para reforçar a prevenção, mas o cuidado com as mulheres acontece durante todo o ano. A Prefeitura trabalha de forma integrada, com diferentes secretarias, para garantir que elas tenham acesso aos serviços de que precisam”, afirmou.
Segundo ela, manter os exames em dia é fundamental para identificar possíveis problemas de saúde ainda nas fases iniciais. “Eu me preocupo muito com a minha saúde e faço questão de manter meus exames em dia todos os anos. A prevenção é muito importante. Muitas mulheres acham que não precisam fazer exames, mas precisam, sim”, declarou.
Entre as melhorias estão o reparo da grade de proteção da quadra poliesportiva, nova pintura, instalação de traves de futebol e tabelas de basquete. O espaço também conta com Academia da Terceira Idade, quadra de areia para vôlei e futevôlei e bicicletário.
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