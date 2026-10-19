A ação contou com o Ônibus Rosa da Saúde, que ofereceu vacinação, testes rápidos, atendimento odontológico, aferição de pressão arterial e glicemia - Divulgação

A ação contou com o Ônibus Rosa da Saúde, que ofereceu vacinação, testes rápidos, atendimento odontológico, aferição de pressão arterial e glicemiaDivulgação

Publicado 19/10/2026 05:00





A iniciativa fez parte do projeto SEMUNI nos Bairros, que leva serviços públicos a diferentes regiões do município. O objetivo é ampliar o acesso aos atendimentos e reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.



Durante a programação, o Ônibus Rosa da Saúde ofereceu aferição de pressão arterial, medição de glicemia e informações sobre métodos contraceptivos, incluindo o Implanon e o dispositivo intrauterino (DIU). As participantes também receberam encaminhamentos para a realização do exame preventivo.

Mulheres do bairro Austin, em Nova Iguaçu , tiveram acesso a serviços gratuitos de saúde, prevenção e assistência social no último nsábado (17). A ação, realizada pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Mulher (SEMUNI), integrou a programação do Outubro Rosa e contou com vacinação, testes rápidos, atendimento odontológico e orientações sobre cuidados com a saúde feminina.A iniciativa fez parte do projeto SEMUNI nos Bairros, que leva serviços públicos a diferentes regiões do município. O objetivo é ampliar o acesso aos atendimentos e reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.Durante a programação, o Ônibus Rosa da Saúde ofereceu aferição de pressão arterial, medição de glicemia e informações sobre métodos contraceptivos, incluindo o Implanon e o dispositivo intrauterino (DIU). As participantes também receberam encaminhamentos para a realização do exame preventivo.

Atendimento reuniu diferentes secretarias municipais



Além dos serviços de saúde, a ação contou com a participação de outras áreas da administração municipal. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) realizou busca ativa e atualização de dados do Cadastro Único (CadÚnico).



Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR) disponibilizou orientações sobre oportunidades de emprego e serviços relacionados ao Microempreendedor Individual (MEI).



O prefeito Dudu Reina destacou que o atendimento às mulheres deve ocorrer de forma permanente, independentemente das campanhas de conscientização. “O Outubro Rosa é um momento importante para reforçar a prevenção, mas o cuidado com as mulheres acontece durante todo o ano. A Prefeitura trabalha de forma integrada, com diferentes secretarias, para garantir que elas tenham acesso aos serviços de que precisam”, afirmou.



Moradoras destacam importância da prevenção



A auxiliar de serviços gerais Silvânia da Silva Pantoja, de 52 anos, moradora de Austin, soube da programação pelas redes sociais da Prefeitura e aproveitou a oportunidade para buscar atendimento.



Segundo ela, manter os exames em dia é fundamental para identificar possíveis problemas de saúde ainda nas fases iniciais. “Eu me preocupo muito com a minha saúde e faço questão de manter meus exames em dia todos os anos. A prevenção é muito importante. Muitas mulheres acham que não precisam fazer exames, mas precisam, sim”, declarou.

Praça revitalizada recebe atividades esportivas



A programação também incluiu atividades físicas na Praça de Austin, que passou recentemente por obras de revitalização realizadas pela Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu.



Entre as melhorias estão o reparo da grade de proteção da quadra poliesportiva, nova pintura, instalação de traves de futebol e tabelas de basquete. O espaço também conta com Academia da Terceira Idade, quadra de areia para vôlei e futevôlei e bicicletário.

