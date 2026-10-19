A celebração do Dia do Artista da Baixada Fluminense reafirma, assim, a força da produção cultural da região - Divulgação

A celebração do Dia do Artista da Baixada Fluminense reafirma, assim, a força da produção cultural da regiãoDivulgação

Publicado 19/10/2026 07:30





A celebração começará com um café da manhã no quiosque do Patronato. Em seguida, o público poderá acompanhar o monólogo “Enquanto Eles me Matam, Eu Pari o Mundo”, interpretado pela atriz Suelen Soares, de Nova Iguaçu.



Após a apresentação, Luiz Valentim receberá a homenagem pelos serviços prestados à cultura regional. O ator e diretor Celso Mosciaro, que também marcou a trajetória do teatro na Baixada Fluminense, será representado pelo amigo Lenilson Lessa, que receberá um certificado em sua memória.



O encerramento contará com a exibição da doc-ficção “Memória: História é Filme, Não é Foto”, dirigida por Emanuel Sant. A produção apresenta histórias de artistas da região, incluindo o produtor cultural Fábio Mateus. O ator, diretor e produtor Luiz Valentim, de 70 anos, será homenageado pelos 50 anos de carreira durante a celebração do Dia do Artista da Baixada Fluminense , no próximo sábado (24), em Nova Iguaçu. Organizado pelo Instituto Fábio Mateus, o evento será realizado a partir das 9h, no Patronato São Vicente, no Centro da cidade, com entrada gratuita. A programação também prestará uma homenagem póstuma ao ator e diretor Celso Mosciaro.A celebração começará com um café da manhã no quiosque do Patronato. Em seguida, o público poderá acompanhar o monólogo “Enquanto Eles me Matam, Eu Pari o Mundo”, interpretado pela atriz Suelen Soares, de Nova Iguaçu.Após a apresentação, Luiz Valentim receberá a homenagem pelos serviços prestados à cultura regional. O ator e diretor Celso Mosciaro, que também marcou a trajetória do teatro na Baixada Fluminense, será representado pelo amigo Lenilson Lessa, que receberá um certificado em sua memória.O encerramento contará com a exibição da doc-ficção “Memória: História é Filme, Não é Foto”, dirigida por Emanuel Sant. A produção apresenta histórias de artistas da região, incluindo o produtor cultural Fábio Mateus.

Luiz Valentim iniciou carreira durante a ditadura militar



Natural de Nilópolis, Luiz Valentim começou sua trajetória artística em 1976, no antigo Colégio Filgueiras. Sua estreia aconteceu com a peça Fragmentos, de Adilson Kneatra, que abordava lembranças da infância e expectativas sobre o futuro.



O artista recorda que, naquele período, as apresentações teatrais estavam submetidas à censura da ditadura militar e dependiam de autorização da Polícia Federal. “Naquela época, a gente precisava receber antes um certificado da Polícia Federal para poder fazer o espetáculo e devia deixar duas cadeiras para representantes da PF acompanharem a apresentação”, contou.



Servidor público estadual aposentado, Valentim trabalhou durante 25 anos no Colégio Estadual Ubiratan Barbosa e dirigiu o antigo Teatro Municipal Tim Lopes, em Nilópolis. Atualmente, permanece ligado à produção cultural e atua na Secretaria de Cultura do município.



Ao longo de cinco décadas, participou de montagens como Lisbela e o Prisioneiro, Greta Garbo, Quem Diria, Acabou no Irajá, Romeu e Julieta e O Auto da Compadecida. Entre os trabalhos de sua trajetória também estão a comédia A Gaiola das Loucas, que retornou ao palco do Teatro Tim Lopes em diferentes temporadas, e os espetáculos infantis João e Maria e Os Músicos de Bremen.

Homenagem póstuma destaca trajetória de Celso Mosciaro



Outro nome lembrado na celebração será Celso Mosciaro, natural de Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que desenvolveu parte de sua carreira artística na Baixada Fluminense. Mosciaro esteve entre os últimos diretores do Teatro Arcádia, localizado na Rua Alberto Cocoza, no Centro de Nova Iguaçu. O espaço recebeu apresentações de diferentes artistas e teve participação importante na história cultural da cidade.





Serviço: Dia do Artista da Baixada Fluminense

Data: sábado, 24 de outubro de 2026

Horário: a partir das 9h

Local: Quiosque e auditório do Patronato São Vicente

Endereço: Avenida Governador Portela, 382, Centro, Nova Iguaçu

Entrada: gratuita

Organização: Instituto Fábio Mateus, com apoio do Patronato São Vicente

Informações: Instagram @institutofabiomateus