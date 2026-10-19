A celebração do Dia do Artista da Baixada Fluminense reafirma, assim, a força da produção cultural da regiãoDivulgação
A celebração começará com um café da manhã no quiosque do Patronato. Em seguida, o público poderá acompanhar o monólogo “Enquanto Eles me Matam, Eu Pari o Mundo”, interpretado pela atriz Suelen Soares, de Nova Iguaçu.
Após a apresentação, Luiz Valentim receberá a homenagem pelos serviços prestados à cultura regional. O ator e diretor Celso Mosciaro, que também marcou a trajetória do teatro na Baixada Fluminense, será representado pelo amigo Lenilson Lessa, que receberá um certificado em sua memória.
O encerramento contará com a exibição da doc-ficção “Memória: História é Filme, Não é Foto”, dirigida por Emanuel Sant. A produção apresenta histórias de artistas da região, incluindo o produtor cultural Fábio Mateus.
O artista recorda que, naquele período, as apresentações teatrais estavam submetidas à censura da ditadura militar e dependiam de autorização da Polícia Federal. “Naquela época, a gente precisava receber antes um certificado da Polícia Federal para poder fazer o espetáculo e devia deixar duas cadeiras para representantes da PF acompanharem a apresentação”, contou.
Servidor público estadual aposentado, Valentim trabalhou durante 25 anos no Colégio Estadual Ubiratan Barbosa e dirigiu o antigo Teatro Municipal Tim Lopes, em Nilópolis. Atualmente, permanece ligado à produção cultural e atua na Secretaria de Cultura do município.
Ao longo de cinco décadas, participou de montagens como Lisbela e o Prisioneiro, Greta Garbo, Quem Diria, Acabou no Irajá, Romeu e Julieta e O Auto da Compadecida. Entre os trabalhos de sua trajetória também estão a comédia A Gaiola das Loucas, que retornou ao palco do Teatro Tim Lopes em diferentes temporadas, e os espetáculos infantis João e Maria e Os Músicos de Bremen.
Serviço: Dia do Artista da Baixada Fluminense
Data: sábado, 24 de outubro de 2026
Horário: a partir das 9h
Local: Quiosque e auditório do Patronato São Vicente
Endereço: Avenida Governador Portela, 382, Centro, Nova Iguaçu
Entrada: gratuita
Organização: Instituto Fábio Mateus, com apoio do Patronato São Vicente
Informações: Instagram @institutofabiomateus
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