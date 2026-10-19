A proposta do espetáculo é explorar a relação entre ritmo, memória e território - Divulgação

A proposta do espetáculo é explorar a relação entre ritmo, memória e territórioDivulgação

Publicado 19/10/2026 08:40





O espetáculo utiliza sons característicos da periferia, como o movimento dos trens, os anúncios de vendedores ambulantes, as buzinas dos ônibus e o barulho da chuva, para construir uma narrativa baseada nas experiências dos moradores da região.



A montagem aborda temas como mobilidade urbana, enchentes, invisibilidade social, arte e resistência, utilizando o sapateado como linguagem para transformar situações cotidianas em música e movimento.

O cotidiano da Baixada Fluminense será retratado por meio da dança no espetáculo “O Som Lá de Casa”, primeira montagem do grupo de sapateado Based in BXD. Com sete mulheres em cena, a produção terá duas apresentações gratuitas em Nova Iguaçu , nesta segunda-feira (19), às 19h30, no Grupo Espírita Represa, no bairro Prata, e em 17 de novembro, às 10h, no Colégio Estadual Alfredo Neves, em Carmari. A primeira sessão também contará com uma oficina de tap dance, às 17h30.O espetáculo utiliza sons característicos da periferia, como o movimento dos trens, os anúncios de vendedores ambulantes, as buzinas dos ônibus e o barulho da chuva, para construir uma narrativa baseada nas experiências dos moradores da região.A montagem aborda temas como mobilidade urbana, enchentes, invisibilidade social, arte e resistência, utilizando o sapateado como linguagem para transformar situações cotidianas em música e movimento.

Sons do cotidiano inspiram coreografias



A proposta do espetáculo é explorar a relação entre ritmo, memória e território, mostrando como experiências comuns podem ganhar novas interpretações por meio da dança. Segundo a diretora do grupo, Rebeca Pereira, a criação partiu de situações vividas por moradores da periferia, incorporadas às coreografias e à construção musical.



“A gente entende que sapateado é dança e música ao mesmo tempo. Além disso, acreditamos na dança como uma ferramenta de compartilhamento da vida. Por isso, partimos de experiências recorrentes e comuns a quem é periférico”, explicou.



A diretora afirma, também, que um dos objetivos da montagem é despertar a identificação do público com os acontecimentos representados no palco.



“O que desejamos provocar é, principalmente, identificação. Queremos que quem assista ao espetáculo se veja representado em tudo aquilo que nós, que vivemos por aqui, temos em comum: seja o som do trem, seja a arte, seja a possibilidade”, completou.

Grupo reúne sete mulheres da Baixada Fluminense



Criado em março de 2022, o Based in BXD é um coletivo artístico dedicado ao sapateado americano, conhecido como tap dance. O grupo é formado integralmente por mulheres, em sua maioria negras e nascidas ou criadas na Baixada Fluminense.



De acordo com o coletivo, trata-se do primeiro e único grupo de sapateado do Brasil com essa formação exclusivamente feminina. Além das apresentações, as integrantes desenvolvem atividades em escolas e projetos sociais, buscando ampliar o acesso à modalidade e incentivar a participação de novos artistas.



O grupo também promove anualmente um festival que oferece bolsas destinadas a pessoas negras, estudantes de baixa renda e participantes de projetos sociais.

Para Rebeca Pereira, a continuidade do trabalho representa uma oportunidade de fortalecer a produção artística da região e mostrar novas possibilidades de atuação na dança. “Seguir fomentando a arte da Baixada, representando nossa região e servindo de exemplo para os mais novos de que pode dar certo é muito potente”, afirmou.

Serviço: O Som Lá de Casa

19 de outubro de 2026 (segunda-feira)

Oficina de tap dance: 17h30

Espetáculo: 19h30

Local: Grupo Espírita Represa – JL Vida

Endereço: Caminho Manhoso, 474, Prata, Nova Iguaçu

17 de novembro de 2026 (terça-feira)

Horário: 10h

Local: Colégio Estadual Alfredo Neves

Endereço: Rua Cruz e Souza, 100, Carmari, Nova Iguaçu

Entrada gratuita e classificação livre.