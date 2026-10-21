Nesta primeira etapa, as câmeras de reconhecimento facial foram instaladas nas estações ferroviárias Divulgação
A estrutura será coordenada pelo Centro de Operações de Nova Iguaçu (CONIG), que reunirá atividades relacionadas ao trânsito e à segurança pública. O projeto busca ampliar a capacidade de vigilância em áreas de grande circulação e facilitar o compartilhamento de informações com as forças policiais.
Reconhecimento facial chega a estações de trem
Segundo a Prefeitura, o sistema poderá auxiliar na identificação de pessoas procuradas pela Justiça e na localização de desaparecidos, respeitando os protocolos legais aplicáveis. A administração municipal pretende ampliar gradualmente a cobertura para outras regiões com grande movimentação de pessoas.
O prefeito Dudu Reina afirmou que a tecnologia permitirá melhorar a atuação das equipes responsáveis pela segurança. “Com as câmeras inteligentes e o Centro de Operações vamos ampliar a capacidade de monitoramento da cidade e facilitar a integração entre as forças de segurança. É um investimento para agir com mais inteligência e eficiência na proteção da nossa população”, declarou.
Leitura de placas monitora acessos ao município
A tecnologia permite registrar placas de veículos que circulam pelos locais monitorados e fornecer informações que podem apoiar o trabalho das equipes de segurança. O sistema também contará com análise inteligente de imagens, permitindo pesquisas por características identificadas pelas câmeras, como modelos de automóveis e peças de roupa.
De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, Fernando Bastos, parte dos equipamentos já está em operação experimental. “O sistema está na fase final de testes e ajustes. A leitura de placas já está operando nessa etapa de preparação, e estamos trabalhando para que toda a estrutura esteja pronta para a inauguração do CONIG”, afirmou.
Centro de Operações terá funcionamento 24 horas
A sala de controle passa por adaptações para receber novos monitores e organizar os postos de trabalho. A previsão inicial é contar com dois agentes de trânsito e dois agentes de segurança por turno, além da participação de guardas municipais e equipes de inteligência.
A Prefeitura também negocia acordos de cooperação para integrar informações com outros órgãos. Entre as instituições envolvidas nas tratativas estão a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar, por meio do sistema 190 Integrado, e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Os acordos ainda estão em fase de formalização e deverão estabelecer mecanismos de compartilhamento de dados para apoiar ações de prevenção e investigação.
Prefeitura estuda câmeras móveis com internet via satélite
A proposta é levar o monitoramento a diferentes bairros conforme a necessidade das operações. No entanto, a iniciativa permanece em estudo e ainda não faz parte da estrutura instalada.
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