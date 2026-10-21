Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação
O projeto estabelece a previsão de arrecadação e a distribuição dos recursos públicos para o próximo ano, definindo quanto a Prefeitura poderá gastar em diferentes áreas da administração municipal. Saúde e Educação concentram, juntas, aproximadamente R$ 1,819 bilhão, o equivalente a 62,9% do orçamento previsto.
A votação ocorreu durante a sessão ordinária da Câmara, após a realização de uma audiência pública destinada à apresentação e discussão da proposta.
Saúde e Educação concentram maior parte dos recursos
Além dessas áreas, o projeto contempla despesas com os demais serviços municipais e investimentos em desenvolvimento urbano. A proposta considera a possibilidade de parcerias com os governos estadual e federal, além da iniciativa privada, para viabilizar obras e outros projetos.
A Lei Orçamentária Anual reúne o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da seguridade social. O documento estabelece a estimativa de receitas e autoriza despesas dos órgãos da administração pública durante o exercício financeiro.
Câmara realizou audiência pública para discutir proposta
O presidente da Câmara, vereador Dr. Marcio Guerreiro, destacou a responsabilidade do Legislativo na análise do planejamento financeiro da cidade. “A Lei Orçamentária Anual é um instrumento fundamental para o planejamento da cidade, pois define como os recursos públicos serão aplicados e quais áreas receberão investimentos prioritários. A Câmara tem a responsabilidade de analisar e discutir essa proposta com atenção”, afirmou.
Projeto ainda passará por novas etapas de votação
A LOA será a principal referência para a execução das despesas municipais no próximo ano, estabelecendo os limites de gastos e a distribuição dos recursos entre as diferentes áreas da administração pública.
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