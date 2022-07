Filme da Barbie vem para fortalecer a tendência do pink na moda - Reprodução: Instagram

Filme da Barbie vem para fortalecer a tendência do pink na modaReprodução: Instagram

Publicado 22/07/2022 12:19

As gravações do filme da Barbie tem dado o que falar na internet, desde a utilização da bandeira do Brasil em uma das gravações até os looks dos atores. Em relação a moda, a cor mais usada e que faz parte da identidade da personagem vem para confirmar uma tendência que segue forte, o pink.

No filme quem dá vida a personagem Barbie é a atriz Margot Robbie que abusa de looks com uma pegada bem anos 80 e 90, com uma pitada de anos 2000 e muito, mais muito pink.

A cor vibrante que é a marca registrada da boneca é explorada desde composições all pink até looks bem neon, um deles mistura verde e outras tendências da década de 80, como acessórios com acrílico e a meia polaina, que também voltou a aparecer.

As gravações de Barbie só fortaleceram a tendência do pink que já vinha forte. Uma das marcas que investiram contudo na cor foi a Valentino no seu último show no Paris Fashion Week, que abusou do pink não só na passarela, mas em todo o cenário do desfile.

Por isso, o pink também já está marcando presença nas ruas e nos red carpets. Recentemente duas celebridades que apostaram na tendência foram a atriz Anne Hathaway e a cantora Anitta.

pink que ainda vai dar muito o que falar, isso porque o filme da Barbie ainda está na fase de gravação? Então, você já pode Curtiu a tendênciaque ainda vai dar muito o que falar, isso porque o filme da Barbie ainda está na fase de gravação? Então, você já pode fazer as suas escolhas e começar a usar a tendência . A seção de moda da Amazon tem várias opções para você se jogar.

* O Dia Mais pode ganhar comissão sobre as vendas originadas a partir deste artigo