Diversas opções de câmeras para você escolher a que mais combina com seu estilo. - Reprodução Amazon

Diversas opções de câmeras para você escolher a que mais combina com seu estilo. Reprodução Amazon

Publicado 01/08/2022 14:28

Se você ama registrar todos os momentos em família ou no rolê com os amigos, uma câmera pode ser sua aliada para registrar estes momentos de diferentes formas e qualidades, sem precisar ficar refém do celular. Por isso, fizemos uma seleção com diversas opções de câmeras em oferta para você aproveitar.

câmera instantânea para registrar os momentos, um destaque do segmento é a Para quem sempre desejou umainstantânea para registrar os momentos, um destaque do segmento é a Instax Mini, que na cor salmão está com 10%OFF, por R$394,99.

Para quem é fã e sempre desejou uma GoPro Hero 10 à prova d' água , com 23MP, chip GP2, live streaming de 1080p, webcam, avaliada com 4,5 estrelas pelos consumidores da Amazon, disponível por R$3.411, 14.

câmera profissional para não só fotografar, mas filmar todos os momentos memoráveis um destaque com avaliação 5 estrelas dos consumidores da Amazon é a

mais algumas opções de câmeras para você encontrar a que mais combina com seu estilo. Já para quem tá em busca mesmo de umaprofissional para não só fotografar, mas filmar todos os momentos memoráveis um destaque com avaliação 5 estrelas dos consumidores da Amazon é a Câmera Canon SL3 DSLR com 24.1MP , tela de 3 polegadas, gravação em full HD por R$5.594, 55. Confira aqui mais algumas opções de câmeras para você encontrar a que mais combina com seu estilo.

* O Dia Mais pode ganhar comissão sobre as vendas originadas a partir deste artigo