Dicas de produtos para manter o efeito beach waves - Reprodução Instagram

Dicas de produtos para manter o efeito beach wavesReprodução Instagram

Publicado 27/07/2022 17:18 | Atualizado 27/07/2022 17:19

Se você ama aquele efeito beach waves, que reproduz aquelas ondas e balanço do cabelo que fica naturalmente na praia, fizemos uma seleção de dicas que vão te ajudar a ter ou manter o efeito.

Para quem ama o efeito beach waves e pegar uma praia, saiba que nem sempre a água salgada faz bem para o cabelo. Então, alguns produtos podem ser aliados para conseguir o efeito o ano todo ou até manter o efeito pós praia ao longo do dia.

Entre os produtos em destaque que são aliados para criar as beach waves estão o finalizador Vegan Repair by Anitta com a Cadiveu em oferta por R$36; e o kit da Truss deambos spray, também em oferta por R$162.