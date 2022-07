Protetor solar com cor promove proteção física - Reprodução Pexels

Publicado 25/07/2022 18:18

Que o protetor solar é um item de saúde e de proteção solar indispensável, provavelmente você já ouviu falar, mas o protetor solar com cor pode trazer uma proteção extra necessária.

Isso porque o protetor solar com cor cria uma barreira física na pele, diferente das outras opções transparentes. Proporcionando uma proteção contra luz azul e telas de celular, tablets, tvs e até iluminação ambiente.

No dia a dia se você não abre mão do seu protetor solar transparente, um opção é depois dele usá-lo é aplicar uma camada de protetor solar em pó com cor, como está opção da Episol.

Já para quem prefere aplicar só um protetor solar com cor e já garantir uma proteção completa, algumas opções estão entre as mais famosas do mercado, como o da Isdin e o Adcos Fluid Tonalizante

Confira aqui todas as opções de protetor solar com cor e escolha a que mais combina com seu tipo de pele.

