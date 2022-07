Rotina de skincare - Reprodução Pexels

Publicado 26/07/2022 18:14

Se você tem na sua lista de desejos colocar no seu dia a dia a rotina de skincare, mas não colocou em prática porque não gosta de muitos passos no seu ritual de cuidados, fizemos uma seleção com dicas básicas que vão fazer a diferença na sua pele.

skincare em prática o primeiro passo é a limpeza. É um passo básico e essencial, uma dica é já começar removendo a maquiagem com um Para quem quer de fato colocar colocar uma rotina deem prática o primeiro passo é a limpeza. É um passo básico e essencial, uma dica é já começar removendo a maquiagem com um cleasing oil , esse tipo de demaquilante pode ser um aliado na hora de diminuir cravos e poros abertos.

Na sequência da sua rotina de skincare, você pode vir com um sabonete líquido para o seu tipo de pele; mais hidratante, para peles secas, ou que controle mais o brilho para peles oleosas.

Na sequência, um passo de skincare importante, independente do seu tipo de pele, é a hidratação. Todas as peles precisam hidratar, o que você pode fazer é escolher um hidrate em gel ou sérum , se tiver pele mais oleosa.

Se você quer dar um plus a mais na sua rotina de skincare, pode incluir também uma vitamina c, que tem poder antioxidante e rejuvenescedor a longo prazo.

skincare é a proteção solar. Você pode testar diferentes texturas para ver qual gosta mais na sua pele, desde o em Por fim, um outro passo indispensável do seué a proteção solar. Você pode testar diferentes texturas para ver qual gosta mais na sua pele, desde o em gel até os séruns

