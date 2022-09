Tendências para o Rock in Rio. - Reprodução Instagram

Publicado 08/09/2022 10:00

Se você já está contando as horas para os próximos shows do Rock in Rio, mas ainda não escolheu o look, separamos algumas tendências que estão bombando no festival para você arrasar.

tendência que foi aposta de várias celebridades no primeiro dia de festival foi a Umaque foi aposta de várias celebridades no primeiro dia de festival foi a minissaia , escolha da atriz Mel Maia e da influencer Laura Brito.

Já um item que sempre marca presença nos festivais e são atemporais, são os casacos e jaquetas pesadas para quando o clima esfria no final do dia. As atrizes Bruna Marquezine, Larissa Manoela e a modelo Sasha Meneghel estão entre os nomes que não abriram mão de uma jaqueta pesada por cima do look.

Uma outra tendência que marcou presença no festival foi a calça cargo , aposta da atriz Bruna Marquezine e também escolha da modelo e it girl Hailey Bieber, que escolheu uma em tom verde militar para acompanhar o marido Justin Bieber na sua passagem pelo festival.

