Uma seleção de bebidas em oferta por tempo limitado. - Reprodução Amazon

Publicado 09/09/2022 10:00

Para quem ama fazer drinks diferentes no fim de semana ou apenas tomar algumas cervejas no churrasco em família, fizemos uma seleção com diversas opções de bebidas em oferta para você aproveitar.Um destaque na seção deem oferta é a cerveja importada Corona Long Neck de 330ml, que ocupa o 1° lugar na lista de mais vendidas do segmento, disponível por apenas R$5,69.Outra bebida que integra a lista das mais vendidas da Amazon e está com 15%OFF é o Licor 43 Diego Zamora de 700ml por R$135 Para quem ama vinho, uma boa opção é o vinho Chileno Reservado Cabernet Sauvignon , que também ocupa a lista dos mais vendidos e está em oferta por R$29,90. Confira aqui mais algumas opções deem oferta por tempo limitado.