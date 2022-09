Dicas para deixar sua decoração mais moderna. - Reprodução Amazon

Dicas para deixar sua decoração mais moderna. Reprodução Amazon

Publicado 22/09/2022 10:00

Se você está querendo renovar sua casa e trazer um ar mais moderno para os ambientes, alguns itens de decoração podem te ajudar nessa missão. Confira!

Já para quem quer dar uma renovada no espaço das bebidas, uma dica é optar por um novo carrinho de bar com design moderno . Um destaque é este modelo de aço e madeira, que lembra a estética industrial.

Outra forma de deixar sua casa mais moderna, literalmente, é incluir na sua decoração um Echo Dot com Alexa. Com ela, você pode, desde controlar as luzes da sua casa, até fazer as listas diárias de mercado e de coisas que você tem pra fazer.