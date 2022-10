Dicas para deixar sua casa mais moderna. - Reprodução Amazon

Publicado 26/10/2022 14:57

Se você quer renovar sua casa e trazer um ar mais moderno, alguns itens podem ser aliados na hora de transformar seu espaço. Por isso, fizemos uma seleção de itens em oferta para você aproveitar.

Na hora de deixar a sala de jantar da sua casa mais moderna, um aliado é o lustre em formato de pendente da Volare Bivolt em tom de cobre. Ele é avaliado com 5 estrelas pelos consumidores da Amazon e está por R$195,96.

Já para quem está com vontade de fazer maiores mudanças em casa, uma dica para trazer modernidade é pintar uma parede com textura de cimento queimado . Essa estratégia mistura as tendências industrial e moderna para a sua decoração.