Mônica Roberta: 2020: O melhor ano de todos?

O que você faria se pudesse voltar no tempo? Estudaria mais, se casaria, teria filhos ou riria mais de si mesmo? Seus passos trouxeram você até aqui e suas decisões de hoje te levarão aonde você nem imagina. Portanto, escolha bem o que fazer, o que estudar e o que dizer, pois decisões ruins conduzem a resultados imprevisíveis, incontroláveis e prejudiciais por longo tempo.



O ano de 2020 está batendo à porta e o que você quer desse ano?



- Quer se casar? Faça um "contrato" em que você e seu par estabeleçam os deveres e direitos de cada um, muitas pessoas se esquecem disso no dia a dia. Faça do seu casamento uma missão e da sua família uma visão. Caso você não tenha um par, vá a bons lugares conhecer pessoas interessantes. Peça a seus amigos para lhe dar uma “forcinha”, mas não se desespere. Ser solteiro é muito bom, porém para quem deseja realmente se casar, todo cuidado é pouco, porque um bom par deve somar e não subtrair.



- Quer adquirir uma casa ou um carro ou qualquer outra coisa? Tenha um pequeno cofre para juntar seu dinheiro e faça uma aplicação para aumentá-lo. O cofrinho permite que você consiga visualizar o seu sonho e lhe ajuda a lembrar que você deve guardar um pouco de dinheiro todos os dias. Deposite o valor obtido mensalmente na sua aplicação bancária. Para valores bem pequenos, sugiro a caderneta de poupança.



- Quer uma vida melhor? Aprenda um pouco todos os dias da sua vida, leia livros, revistas, jornais; trabalhe honestamente e esteja nos lugares certos, bons contatos podem alavancar a sua carreira.



- Quer paz de espírito? Faça as pazes com o mundo e com a natureza. Perdoe a si mesmo e aos outros, plante uma árvore, faça trabalho voluntário, enfim, dê um sentido à vida, sua e dos outros. Não tenha vergonha de pedir desculpas e não repita o erro.



- Quer zerar as suas dívidas? Levante a sua situação real. Negocie, pague um pouquinho de cada vez e guarde o recibo.



- Quer ganhar dinheiro? Trabalhe muito, faça trabalho extra, economize cada centavo ganho, venda ou revenda produtos, arregace as mangas e vá à luta. Controle e minimize os seus gastos diários, anote tudo. Pode faltar emprego com carteira assinada e benefícios mas, jamais faltará trabalho honesto a ser feito.



- Quer mudar de emprego? Estude, aprimore as suas habilidades técnicas, humanas e conceituais. Nada acontece por acaso, basta você sair da sua zona de conforto.



- Quer ser amado? Comece amando a si mesmo, você é um presente de Deus, você tem um motivo para estar aqui. Ame as pessoas como gostaria de ser amado e o mundo retribuirá esse amor, mesmo que você não perceba, porque "amor não se mendiga, amizade não se cobra, carinho não se pede". Ame, sobretudo, a Deus.



- Quer ser o dono do seu próprio negócio? Estude o mercado, observe as pessoas, aprenda com os erros e acertos, junte dinheiro para começar o seu negócio. Planeje a suas ações no curto, médio e longo prazos.



- Quer ter saúde? Desenvolva bons hábitos, pratique uma atividade física, regularmente e moderadamente, coma alimentos saudáveis, faça checkup's médicos periódicos, leia e conheça boas pessoas, afinal, ”ninguém é uma ilha”.

*Mônica Roberta é especialista em Gestão Organizacional e coordenadora Acadêmica do Projeto Reta de Chegada