Antonio Florencio de Queiroz Junior: 13º salário e Natal movimentam a economia

A chegada do final do ano para os trabalhadores também representa um importante incremento na sua renda, com o pagamento do décimo terceiro salário. Cerca de 49% dos fluminenses, ou seja, 6,2 milhões pessoas em todo o estado do Rio de Janeiro, receberam ou vão receber essa gratificação, segundo estudo do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ).



Nesse contexto, é interessante observar que o levantamento também mostrou que o principal destino para o décimo terceiro salário do trabalhador fluminense será o consumo. Quando perguntados, 56,3% dos entrevistados afirmaram que destinariam parcial ou integralmente os recursos do décimo terceiro para o consumo. Foram citadas a compra de produtos para a ceia de Natal, bem como a compra de presentes.



Por outro lado, a estabilidade nos pagamentos do funcionalismo do estado do Rio de Janeiro, somado ao depósito do décimo terceiro salário de 2019 integral para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas, atingindo um total de R$ 1,845 bilhão e mais de 461 mil funcionários públicos do Governo do Estado do Rio, impulsionam ainda mais a economia fluminense.



Quando analisamos as intenções de compra do consumidor fluminense para este Natal, os dados do Instituto Fecomércio comprovam os bons ventos da economia. A pesquisa mostrou que 61% dos entrevistados pretendem comprar presentes na data, porcentagem que corresponde a 7,8 milhões de pessoas. O gasto médio com as compras de todos os presentes deve ser de aproximadamente R$ 354.



E as boas notícias não param. Graças a expectativa positiva para as vendas de Natal, a perspectiva de contratação de temporários para o fim do ano, período mais aguardado pelos empresários do comércio, é a melhor dos últimos dez anos. Segundo resultado do estudo do IFec RJ, aproximadamente 25 mil estabelecimentos fluminenses pretendem realizar, ou já realizaram, contratações provisórias para o Natal e para a alta temporada. Com isso, entre os meses de outubro e dezembro, cerca de 25 mil vagas serão ofertadas.



Estamos vivenciando um crescimento econômico muito significativo no estado. Analisando dois levantamentos do IFec RJ, com relação a intenção de compras em duas datas expressivas para o comércio, o Dia das Crianças e a Black Friday, é possível perceber a retomado do consumo. Juntas, as duas datas movimentaram cerca de R$ 5,7 bilhões na economia fluminense.



É reafirmando nosso papel de agente de transformação social, que a Fecomércio RJ vem atuando de forma estratégica ao cooperar, não somente com os segmentos empresariais que representa, como, também, junto aos gestores públicos, com o objetivo de fortalecer e reposicionar o estado do Rio de Janeiro no cenário econômico e social do país. Dessa forma, criamos um ambiente que seja favorável para todos nós.



Já é possível observar que a economia vem evoluindo a uma velocidade superior àquela verificada no início do ano.

*Antonio Florencio de Queiroz Junior é presidente da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do estado do Rio de Janeiro - Fecomércio RJ