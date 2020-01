Rebecca A. Pasini: Evite cair em armadilhas ao pedir seu visto para os EUA

Está pensando em viajar para os Estados Unidos? O Consulado dos EUA no Rio de Janeiro tem o prazer de ser a primeira parada da sua viagem. Durante o último ano fiscal americano (de outubro de 2018 a setembro de 2019), o consulado emitiu mais de 104,9 mil vistos do tipo B1/B2 para turismo e negócios nos EUA. Nos últimos cinco anos fiscais juntos foram mais de 900 mil vistos B1/B2. Durante suas visitas, turistas do Brasil e de outros países ao redor do mundo têm a oportunidade de conhecer nossas diferentes cidades, se divertir em nossos parques de diversões e admirar a beleza dos nossos parques nacionais.



Para garantir que você tenha a melhor experiência possível, é importante planejar sua viagem com antecedência. Para viajar para os EUA, cidadãos brasileiros precisam ter em mãos um passaporte válido por todo período de permanência em solo americano. Por isso, comece checando a data de validade do seu passaporte.



Antes de comprar sua passagem e reservar seus hotéis, certifique-se que você tem um visto americano válido. Indiferentemente se você já visitou os EUA várias vezes ou está planejando sua primeira viagem, existem algumas dicas importantes para seguir ao solicitar o visto. A primeira é que é melhor aplicar para um novo visto ou renovar o seu bem antes da data da viagem. Ao começar o processo cedo, você evita eventuais atrasos ou estresses de última hora.



Preencha sua ficha de solicitação você mesmo. Muita gente acredita, equivocadamente, que é preciso contratar um despachante para ajudar no pedido. Não é verdade! Ao fazer o processo você mesmo, você se assegura de que todas as informações que você fornece são verdadeiras e precisas.



Para solicitar um visto americano, você terá que completar um formulário online, pagar a taxa devida e agendar duas visitas ao consulado. Não se preocupe se você não fala inglês! O formulário está disponível em português e as duas visitas também serão conduzidas em português. Na primeira, em um dos nossos centros de apoio ao solicitante de visto, nós tiraremos uma foto sua e coletaremos suas digitais; na segunda, no consulado, um oficial consular irá entrevistá-lo sobre sua viagem e sua situação no Brasil. O oficial precisa determinar se você está qualificado para receber o visto e se você planeja usar o visto corretamente. É você que decide trazer ou não documentos que comprovem seus vínculos com o Brasil e o propósito da sua viagem, como, por exemplo, comprovante de matrícula de estudo, extratos bancários e recibo de imposto de renda. O oficial consular pedirá documentos apenas se necessário.



Facilitar viagens para os EUA é uma das missões mais importantes do consulado. Você tem interesse em saber mais? Essas e outras informações estão no nosso site: br.usembassy.gov/visas. Ficamos muito felizes com o seu interesse em visitar o nosso país e conhecer a nossa cultura. Esperamos recebê-lo no Consulado dos EUA no Rio!

*Rebecca A. Pasini é Chefe Consular, Consulado Geral dos EUA no Rio de Janeiro