Simone Veloso: As alterações importantes da pele

A pele possui uma coloração natural devido à melanina, uma substância produzida que tem função de dar cor à pele, além de proteger contra a radiação solar. Essa coloração pode ficar desequilibrada ao longo da vida por razões variáveis, gerando marcas mais claras ou escuras. As manchas são essas alterações formadas por anormalidades na pigmentação da pele e podem surgir por motivos que variam desde genética, alterações hormonais, hábitos de vida e, principalmente, exposição solar sem proteção. O melanócito, responsável por produzir a melanina, pode sofrer um desequilíbrio por alguma dessas razões e também por maus hábitos, falta de cuidado pós-peeling medicamentos fotossensíveis, lesões na pele .



Existem diversos tipos de manchas, como por exemplo as acromias: manchas brancas ocasionadas pela ausência de melanina,conhecidas como acromias, exemplo o e vitiligo ;hipocromia: manchas brancas ocasionadas pela diminuição de melanina, exemplos: pitiríase ;hipercromias ou manchas escuras: acontecem devido à produção excessiva de melanina, os melasmas.



Existem tratamentos específicos para clarear as manchas. Porém, seguindo uma rotina diária de cuidados, podemos controlar a sua pigmentação, como por exemplo, manter em dia a higienização, hidratação e proteção solar, com uma disciplina regrada de aplicação e reaplicação desse último passo. Também é necessário utilizar produtos clareadores seguros e eficazes, que possuem a capacidade de atuar em todos os processos de formação da melanina e de forma intermitente, em todas as épocas do ano, sem que seja necessário interromper o processo.



O filtro solar é fundamental na prevenção. Quando for se expor ao sol diretamente (na praia, por exemplo), evite utilizar os produtos clareadores. Já durante o dia, quando estiver em sua rotina de trabalho e deslocamento, procure utilizar os clareadores que não são fotossensibilizantes.



O filtro solar deve ser usado mesmo dentro de casa, pois as lâmpadas artificiais, a luz do computador e a televisão, por exemplo, trazem muitos danos a pele, principalmente manchas. O ideal é usar os protetores solares tonalizantes, pois eles possuem uma barreira física que protege da luz visível e garantem uma proteção extra em ambientes fechados



Além do uso do protetor solar, uma dieta saudável também pode auxiliar na diminuição dos danos causados pela exposição da pele ao sol. A ingestão de alimentos ricos em carotenóides, vitaminas C e E, e polifenóis pode fornecer proteção contra os efeitos dos raios UV. Exemplos: o tomate possui uma substância essencial para a proteção contra os raios UV: o licopeno; a cenoura possui uma substância caratenóide que é melhora o desempenho da retina e previne os danos causados pelos raios do sol, por exemplo.



O primeiro passo é procurar um dermatologista para que este possa examinar e identificar a causa da mancha. Somente após a realização do diagnóstico será possível definir as opções terapêuticas.



*Simone Veloso é dermatologista. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da American Academy of Dermatology e Professora de Dermatologia da Uni Rio. Mestre em dermatologia pela USP