Leonardo Chucrute: Passe em concurso militar em 2020

Muitas pessoas sonham em passar em concursos militares. Com o começo de ano e novas metas estabelecidas, esse período é o ideal para tirar os projetos do papel e buscar realizar seus objetivos. Muitas dúvidas sobre preparação, vantagens da carreira militar e principais características de editais surgem durante o período de escolha de qual curso fazer. Porém, é importante se manter motivado e focado nos seus objetivos para alcançá-los.



Um dos motivos que levam muitos jovens a buscar a carreira militar é por conta da preocupação com a estabilidade financeira num país com mais de 13 milhões de desempregados. Por exemplo, quando a pessoa entra no militarismo estudando, ela já ganha auxílio. A pessoa estuda já com a certeza que vai conseguir sua estabilidade, seu emprego, bons salários. Os jovens trocam uma parte da vida se dedicando aos estudos, em troca por uma vida inteira bem em sentido financeiro.



As vantagens da carreira militar são a estabilidade, o salário e o plano de carreira, que automaticamente a pessoa vai crescendo conforme o tempo vai passando, e ainda a aposentadoria com o salário integral. Por exemplo, os militares são os que vão sofrer menos na nova reforma da previdência.



Além de receber o auxílio para estudar, ela ainda tem à disposição plano de saúde, plano odontológico, atividades físicas e intelectuais. E quando a pessoa se forma, a tão sonhada estabilidade, plano de carreira, crescimento na força militar. Isso tudo cria um grande diferencial.



A preparação antecipada é importante para qualquer o concurso, principalmente para quem deseja entrar numa carreira militar com as provas de 2020. Vale ressaltar que alguns concursos militares anteciparam seus cronogramas, o que reforça a necessidade de começar logo os estudos. Por isso, inicie o quanto antes a preparação.



Além disso, é essencial que se conheça bem o edital, pois ele é o norteador para os candidatos. Portanto, baixe o edital, estude-o e conheça-o a fundo. A prova militar é muito forte por ser “conteudista”. Por exemplo, para oficiais, cobra-se muito matemática, português, física, inglês, como são os casos da Academia da Força Aérea (AFA) e da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM).



Já na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) entram essas disciplinas, além de história, geografia, química e literatura. No caso dos sargentos, tem a Escola de Sargentos das Armas (EsSA) e a Escola de Especialistas de Aeronáutica (EAAR), que é bem abrangente. Por serem conteudista, eles cobram bem o edital da prova.



Outro diferencial no sucesso do aluno é a organização e o planejamento. Sempre destaco a importância de se conhecer as matérias da prova. Muitas das vezes, a pessoa começa a estudar sem planejamento, estudando de qualquer jeito. O aluno fica horas numa mesma matéria e esquece do conteúdo do concurso no geral.



Com o planejamento, a pessoa pode conseguir ter tempo para estudar as outras matérias do edital. Outro benefício de conhecer o edital, você vai saber onde deve focar sua atenção. É importante também fazer os mapas mentais. Essas técnicas vão ajudar o aluno a sair lá na frente.



Além dos estudos, a resiliência sempre será a grande companheira dos alunos. Geralmente, a vontade de desistir é grande, principalmente quando começa a estudar conteúdos mais pesados e complexos de concursos. A pessoa começa a ver a quantidade de vagas e relação candidato/vaga, começa a ver o tempo de prova, a média do último concurso. Com isso começa a bater a insegurança.



Para combater isso, é fundamental a automotivação. É entender que você pode e que a oportunidade é para você. Por esse motivo, tenha em mente que você só precisa de uma vaga, que você está dando o seu máximo e que você vai conseguir.



Lembre-se que não adianta, por exemplo, ficar atacando vários concursos. É preciso ver a idade da pessoa, qual concurso pode fazer. No máximo, faça um ou dois concursos que tenham a mesma característica. Por isso, foque no seu concurso, no seu desejo e conquiste a tão sonhada vaga.



*Leonardo Chucrute é diretor-geral do Colégio e Curso Progressão, Professor de matemática, ex-cadete da AFA e Autor de livros didáticos