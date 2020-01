Samir Nehme: Parabéns, Empresário Contábil, a força que move o país

O Empresário Contábil contribui diretamente para o crescimento econômico e social do país e, cada vez mais, assume essa posição de destaque perante a sociedade. Hoje, 12 de janeiro, é a data nacional de comemoração a esta relevante parcela da classe contábil, um exército formado por mais de meio milhão de profissionais no Brasil!



O empresário contábil cumpre sua função social na geração de empregos e atua em outra ponta: através de seu trabalho, fornecendo relatórios técnicos contendo informações tempestivas e de qualidade, auxilia na tomada de decisões dos gestores empresariais, colaborando, de forma efetiva, para que suas organizações se tornem cada vez maiores e mais sólidas. E a conta é simples: um país com empresas fortes e consolidadas é um país rico e desenvolvido.



Prova disso é que, em 2019, o saldo positivo de geração de empregos formais teve origem nos principais clientes dos contadores, os pequenos e médios negócios: corresponderam a mais de 380 mil vagas. Ou seja, mesmo no cenário de crise econômica, as pequenas e médias empresas cresceram e, com elas, os empregos formais, levando o sustento diário para milhares de famílias brasileiras. Impacto direto do nosso trabalho!



O Contador 4.0, completamente adaptado às mudanças tecnológicas que impactaram a profissão, transformou-se em consultor e assessor, assumindo papel de destaque, com consequente valorização aos olhos da sociedade, que a classe tanto anseia e merece.

Afinal, essa nova forma de exercício da profissão deve ser encarada como uma oportunidade para agregar ainda mais valor para os nossos clientes. É por isso que prestigiamos a inovação tecnológica e não encaramos a inteligência artificial como concorrência, mas como um verdadeiro auxílio para nossas atividades, que vão muito além da emissão de guias, exigindo pensamento crítico e conhecimento técnico sempre atualizado.



Ser Empresário Contábil no Brasil é desafiador. E nós? Somos movidos a desafios!

Parabéns, Empresário Contábil, por contribuir duplamente com um país mais desenvolvido e com uma categoria contábil mais forte e valorizada!



*Samir Nehme é Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ) e Empresário Contábil