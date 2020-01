Simone Veloso: Um novo olhar para o envelhecimento

É possível ensinar o corpo o modo como ele metaboliza o tempo. Nos dias de hoje a idade real se traduz pelo modo como levamos a vida e os impactos que fatores externos e internos podem causar e não apenas pelo calendário.



Diversos estudos relatam que não estamos condenados aos nossos genes, mas sabemos que há muita coisa a fazer na prevenção como por exemplo, o uso de antioxidantes e estilo de vida que transformam a forma de comportamento da pele. Além disso, a vida é um equilíbrio e manter a integridade da pele utilizando produtos indicados para seu tipo, estimula o desenvolvimento e a proteção natural, a fim de criar uma harmonia para a proteção e o bem-estar dela



O “se sentir mais jovem”, independente da idade vem ganhando cada vez mais espaço, mas todos queremos passar os anos com ganhos de beleza e saúde. Essa tendência voltada pra um novo cuidado e novas formas de encarar a idade valorizam a composição de produtos cada vez mais associados ao vegetal, natural e sustentável.



Os fatores genéticos interferem no processo do envelhecimento, assim como as suas atitudes, tais como exposição ao sol excessiva, estresse crônico, má alimentação e doenças metabólicas que podem surgir ao longo da vida. Outro fator externo que pode produzir radicais livres é à poluição das grandes cidades, que pode se acumular e penetrar na pele, causando alterações significativas, acelerando o envelhecimento cutâneo e estimulando condições inflamatórias.



A sua idade, não é necessariamente a idade da sua pele. Hoje já se sabe que existem ativos que podem silenciar ou estimular a expressão de genes específicos, estimulando uma resposta positiva ou negativa em nosso organismo, favorecendo o metabolismo e o processo de manutenção para um pele saudável.

*Simone Veloso é dermatologista. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da American Academy of Dermatology e Professora de Dermatologia da Uni Rio. Mestre em dermatologia pela USP