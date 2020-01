Alexandre Arraes: O Rio tem pressa!

Circulou na Câmara Municipal, por iniciativa da Defensoria Pública acolhida por um grupo de vereadores, proposta de emenda ao orçamento para que R$ 40 milhões de recursos destinados inicialmente à publicidade institucional fossem utilizados em construção de creches. Iniciativa absolutamente louvável.



Aliás, todo recurso disponível não utilizado em saúde, segurança pública e obras emergenciais deveria ser utilizado para aumentar o número de vagas em creches. James Heckman, o Nobel de economia de 2000, já dizia que esse é o investimento de melhor retorno, inclusive com efeito em redução de crimes.



É claro que precisamos destinar estes R$ 40 milhões para educação. Hoje, há 30 mil crianças sem creche, que não podem esperar indefinidamente. Mas será que investir esse recurso na construção de novas unidades educacionais é a melhor forma de usar esse dinheiro? Construir creches novas leva muito tempo. Quantas creches terão que ser construídas para receber todas essas 30 mil crianças?



Com certeza existe melhor uso para esse dinheiro. E se os R$ 40 milhões fossem utilizados para contratar imediatamente vagas em creches conveniadas? Considerando que cada criança custa R$ 600,00 por mês, poderíamos usar os R$ 40 milhões para colocar 6.600 crianças por ano em creches conveniadas.



O ensino continua público mas o prédio não precisa ser público. O governo deixa de ser executor para ser planejador e fiscalizador. As famílias ajudam a fiscalizar e a fazer o controle social. Podemos usar um aplicativo simples para os pais avaliarem a qualidade das creches conveniadas. Esta é a melhor solução para a educação no Município do Rio.



Não podemos condenar 30 mil crianças a esperarem indefinidamente até que o Poder Público possa construir, equipar e contratar profissionais da educação. Já não estarão mais em idade pré-escolar. As crianças têm pressa. O Rio tem pressa!!!



*Alexandre Arraes é vereador