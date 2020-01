Há 20 anos, desde que foi instituído em 26 de janeiro de 2000, o Consórcio Cederj vem se destacando no âmbito do ensino público superior a distância no Estado do Rio de Janeiro. É sua missão compartilhar conhecimento com milhares de jovens e adultos, promover qualificação em diversos campos de formação profissional, e oferecer mais oportunidades de trabalho e renda, inclusive possibilitando que seus alunos e ex-alunos atuem como agentes de transformação em seus próprios núcleos familiares. São duas décadas levando o ensino superior público para além dos muros das universidades, com a mesma qualidade do ensino presencial.



A jornada da educação a distância no Brasil, que tem no Consórcio Cederj um dos seus pilares, é um processo que teve início em 1996, quando a Educação brasileira, surpreendendo o cenário educativo do país com a nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB), institucionalizou a Educação a Distância (EaD). Antes da LDB a EaD existia apenas na forma de projetos, como o da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada em 1923 por iniciativa do acadêmico, educador e ensaísta Edgard Roquette Pinto. A Rádio Sociedade, como também era conhecida na época, ofertava cursos a distância de Português, Francês, Silvicultura, Literatura Francesa, Esperanto, Radiotelegrafia e Telefonia.



Pensando no futuro, e inspirado pela LDB, o Estado do Rio de Janeiro se lançou na busca de um desenho internacional para a construção do seu próprio projeto e escolheu como modelo a Universidade Nacional de Educação a Distância (UNED, Espanha). A opção pelo ensino semipresencial exigiu a criação de polos regionais e também a organização de uma logística específica para que as várias etapas do processo ensino-aprendizagem chegassem aos estudantes. É nesse momento que, sob a guarda da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e a gestão da Fundação Cecierj, o Consórcio Cederj nasce composto inicialmente por cinco instituições de ensino superior do estado: Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF, Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ; Universidade Federal Fluminense - UFF; Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ. Sua criação se deu oficialmente em 26 de janeiro de 2000. Desde então, somam-se a essas instituições pioneiras, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ, a Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC, o Instituto Federal Fluminense - IFF, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO e a Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO.



Sob a gestão acadêmico-administrativa da Fundação Cecierj, docentes dessas instituições de ensino superior atuam como coordenadores de curso, coordenadores de tutoria e coordenadores de disciplina, com assessoria de mediadores presenciais, mediadores a distância, diretores de polos e articuladores acadêmicos que formam uma rede de profissionais que oferece conteúdo pedagógico de qualidade a todo o Estado do Rio de Janeiro.



Atualmente são mais de 50 mil estudantes inscritos em 17 cursos de graduação, 840 docentes, por volta de 2.300 mediadores e 34 polos regionais, apoiados pelas prefeituras locais e pelo atual governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.



No ano do seu aniversário, o Consórcio CEDERJ encontra-se em processo de mudança e ampliação, não só criando novos polos e novos cursos, mas revigorando todo o processo pedagógico e de gestão, com a missão de consolidar e ampliar a oferta de educação pública, de qualidade e socialmente referenciada a toda a população do Estado do Rio de Janeiro.



*Gilson Rodrigues é presidente da Fundação Cecierj