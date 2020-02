Iwyna França: Cuidados com a pele durante o Carnaval

O Carnaval se aproxima e com ele encontramos muita diversão e cor. Concomitantemente, podem ocorrer prejuízos à saúde da pele, devido às noites mal dormidas, exposição solar excessiva, e desidratação. Para não perder nada e aproveitar da melhor forma possível, sem deixar que os excessos causem prejuízo à sua saúde e à saúde da sua pele, indico alguns cuidados especiais para os dias de festividades.



Antes de tudo, se hidrate bebendo pelo menos dois litros de água por dia. Sucos de frutas, água de coco, alimentos frescos e saudáveis, como verduras, frutas e legumes são grandes aliados. Tente ingerir as bebidas alcoólicas de forma lenta, e a cada dose desta, tome dois copos de água ou um copo de água de coco.



Não esqueça, de jeito nenhum, de aplicar o protetor solar. Faça isso meia hora antes de sair para a folia, sobre todo o corpo. O ideal é repetir a aplicação de duas em duas horas, o mesmo vale para as crianças. O fator de proteção solar (FPS) escolhido deve ser de no mínimo 50. Não se esqueça das orelhas, da nuca, do pescoço e das costas. Os pés e as mãos também merecem atenção, pois são regiões que mostram mais rapidamente os sinais do envelhecimento.



Por último e não menos importante, vale lembrar que existem produtos/cosméticos que podem nos auxiliar e muito. O sol, o suor, o sal e cloro ressecam a pele, por isso, aposte na água termal para hidratação ao longo do dia, e também em hidratantes e protetores solares labiais. Se sua pele é oleosa, tenha na bolsa lenços anti-oleosidade para dar aquela controlada no brilho.



No final da festa tudo que a gente quer é descansar, não é? Mas calma, pense, crie coragem e vá tirar a make. Para isso utilize demaquilante ou água micelar. Não deixe de lavar o rosto com sabonete próprio para sua pele. Seria bem legal aplicar uma vitamina C após a pele estar limpa, já que ela ajuda no combate aos radicais livres, na hidratação, regeneração da pele.



É necessário utilizar o protetor solar antes da maquiagem. Você pode aderir aos fotoprotetoras com cor de base. Eles cobrem imperfeições e você tem um passo à menos na hora de se preparar para a folia.

Como é necessário reaplicar o protetor solar a cada duas horas, lance mão de algumas facilidades, como protetores em bastão, pancake ou em pó compacto. Eles podem ser carregados e reaplicados com facilidade sobre a maquiagem. Não indico seu uso isolado, mas é excelente para ser usado nestas ocasiões.

O ideal é que as fantasias sejam em tecido claros e 100% algodão. Os tecidos sintéticos são mais propícios a desencadear dermatites e irritações na pele.



Use cosméticos, próprios para a maquiagem. Produtos de papelaria como glitter pode irritar sua pele e olhos.



Chegue bem à quarta-feira de cinzas. Cuide do seu corpo e da sua pele. Se você gosta de uma pele bronzeada e de uma marquinha, opte por dermocosméticos que deixem a pele bronzeada sem necessidade de exposição solar sem uso de protetor. O sol não é vilão, mas deve ser usado na medida certa!

*Iwyna França é dermatologista