Paulo Mangueira: Carnaval de 50 dias é desafio que a Comlurb gosta de ter

A abertura oficial do carnaval carioca, no último dia 12 de janeiro, marcou o início do trabalho da Comlurb na mais prolongada folia momesca da história, com a remoção de 48,7 toneladas de resíduos. Está sendo um grande desafio fazer um planejamento operacional que contemple a limpeza dos pontos de festejo durante mais de 50 dias e a manutenção da estrutura de limpeza de toda a cidade, mas extremamente estimulante. Afinal temos o compromisso de atender o cidadão carioca e turistas que estão trazendo 100% de ocupação aos hotéis e, ao mesmo tempo, manter as ruas dos bairros e as vielas das comunidades ainda mais limpas.



A estrutura da Comlurb vinha sendo pensada nos últimos anos para um carnaval de 10 dias, da sexta-feira até o domingo seguinte ao período oficial. Isso já requeria um planejamento diferenciado. Agora, com 50 dias de folia, o trabalho será ainda mais ousado. Mesmo com todas as dificuldades, nada é empecilho para o time Comlurb em se tratando de gestão de resíduos. Nossos guerreiros garis sempre se superam quando confrontados com grandes desafios. E sempre dão respostas positivas, até por isso estão sempre na memória dos cariocas como figuras simpáticas e cumpridoras de seus deveres.



A limpeza pública é extremamente instigante, em todas as suas complexidades. Requer intenso planejamento operacional e capacidade de gestão. Mas nós da Comlurb temos expertise de atuação em grandes eventos. O último foi o réveillon, mas trabalhamos em grandes shows na praia, Paradas LGBTs e eventos privados como contratados pelos organizadores, como Rock in Rio, show de Sandy & Júnior, no Parque Olímpico, Game XP, entre outros.



O carnaval de 50 dias vai mexer com o imaginário de cariocas e turistas até o dia 1º de março. Passada a justa euforia pelo tríduo momesco em cada canto da cidade, findo o trabalho após a passagem de cada bloco de rua, após o término de cada baile popular nos bairros, após cada dia de apresentação de escolas de samba na Marquês de Sapucaí e na Intendente Magalhães, será chegada a hora de avaliar nosso planejamento e começar a pensar nos próximos passos, em sintonia com o futuro, preparando novas estratégias de crescimento e modelos inovadores de negócios. Precisamos preparar a empresa para saltos de qualidade e conceitos cada vez mais modernos, para isso estamos nos debruçando em ações operacionais e de gestão voltadas para a sustentabilidade, com o objetivo claro de valorizar os ganhos ambientais e ampliar cada vez mais a vida útil do Centro de Tratamento de Resíduos (CTR-Rio), em Seropédica, para onde é levado diariamente todo o lixo produzido na cidade.



*Paulo Mangueira é presidente da Comlurb