Gabriela Dawson: Cuidados que as pessoas devem ter com procedimentos estéticos para o carnaval

Carnaval e Verão são sempre a época em que os procedimentos estéticos e academias de todo país são mais procurados. Atualmente, os mercados tecnológico e estético oferecem uma série de procedimentos, dos mais avançados aos mais inovadores, proporcionando a mulheres e homens um corpo/rosto mais simétrico, alinhado e bonito.



Aos amantes de procedimentos estéticos, separei hoje alguns dos meus procedimentos preferidos: SCULPTRA: o procedimento pode ser aplicado não só no rosto e pescoço, mas também nos braços, abdômen, coxas e glúteos e permite que a produção de colágeno seja acelerada, aumentando a espessura da pele. Para o rosto, ameniza significativamente as linhas de expressão, além de permitir a correção do contorno facial. Para o corpo, auxilia na redução do enrugamento e flacidez da pele dos braços e coxas. No abdômen deixa a pele ainda mais firme – super indico este procedimento às mulheres pós parto ou pós operatório.



RADIESSE: Outro procedimento super procurado também. O radiesse é um gel com efeito preenchedor composto por microesferas de hidroxiapatita de cálcio. A hidroxiapatita de cálcio é o melhor volumizador para áreas grandes como os glúteos e por ser biocompatível com o corpo, podemos usar com segurança na técnica de bumbum pump – que dá o efeito de bumbum empinado. Por ser uma substância já existente em nosso organismo, não há nenhum risco de alergias ou sensibilidade ao produto. É um procedimento muito utilizado para o preenchimento de ruguinhas e sulcos também. Alguns dos locais que utilizamos são: mãos, têmporas, queixo, bochechas e mandíbula. Além de preencher o local aplicado na pele, o gel estimula também a produção de colágeno, e mesmo depois de absorvido o Radiesse garante à pele o seu ar jovial, com maior elasticidade e firmeza.



NCTF: Este é outro método que sou apaixonada. Ele é um produto de origem francesa. É ótimo para procedimentos anti-idade, composto por ácido hialurônico. A aplicação é realizada por meio de aplicação de múltiplas micro-injeções do produto na camada mais superficial da pele em toda a extensão do rosto ou em locais de maior queixa do indivíduo (ex: olhos, testa, bigode chinês, dorso das mãos, etc). O produto injetado (NCTF) atua no envelhecimento cutâneo, e é um complexo poli revitalizante composto, principalmente, por Ácido Hialurônico em alta concentração e qualidade, e mais 55 ativos, que são vitaminas, aminoácidos, coenzimas, ácidos nucléicos e minerais. Os locais onde posso aplicar são: Testa, Glabela (entre as sobrancelhas), Código de barras (rugas periorais), Olheiras, Pés de Galinha, Bigode Chinês, Linha de Marionete, Pescoço, Decote, Dorso das Mãos. E Pool de enzimas: Por último e não menos importante, recomendo o procedimento pool de enzimas, a aplicação de enzimas tem a propriedade de acelerar reações químicas. O número de sessões varia de acordo com o objetivo final de cada paciente. No entanto, este tratamento serve para destruir células adiposas, melhorar a circulação sanguínea, tratar estrias vermelhas e brancas, hidratar a pele e rejuvenescimento de calvície.



*Gabriela Dawson é biomédica