Simone Veloso: Carnaval com a pele protegida

O Carnaval, uma época bastante esperada por muitos,exige muita disposição para curtir desfiles, blocos e festas. Porém, a maratona de diversão pode trazer prejuízos para a pele, devido ao excesso de exposição ao sol, à falta de hidratação e às poucas horas de sono diárias.



Além da transpiração excessiva, passar muitas horas debaixo do sol pode provocar o ressecamento da pele. Para combater o problema aposte nas águas termais. Borrifar o produto no rosto ajuda a tolerar as altas temperaturas e melhora a hidratação da pele, ao aumentar as defesas cutâneas e promover uma sensação de frescor. Durante a festa também é válido prestar a atenção na oleosidade da pele.



O cansaço não é motivo para pular as etapas de tratamento. Retire totalmente a maquiagem com removedor específico, dando atenção especial à área dos olhos, por ser mais sensível e delicada. Em seguida, lave o rosto com sabonete facial. Lembre-se que as muitas horas passadas na rua deixaram excesso de impurezas e resíduos na pele.



Outro passo essencial na rotina de cuidados com a pele durante o carnaval é a hidratação, que confere um aspecto jovem, saudável e firme à derme. Uma dica é apostar em produtos práticos e portáteis, que podem ser usados e reaplicados em qualquer lugar



Com a proximidade do carnaval muitos foliões já começam a escolher a make. Para brilhar na avenida, eles usam e abusam do glitter, tintas, adesivos, entre outros itens. Portanto, alguns cuidados são necessários para não provocar uma reação alérgica na pele.



Para evitar alergias e outros problemas, o primeiro cuidado deve ser a escolha dos produtos. O recomendado é optar por tintas e adesivos que são específicos para a face e que sejam certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Verifique a validade, principalmente da maquiagem, e invista em cosméticos com proteção solar. Reaplique o produto a cada duas horas e não esqueça dos lábios.



É preciso limpar o rosto, de preferência com uma loção micelar, para remover impurezas e controlar a oleosidade da pele. Depois, a área deve ser hidratada. O produto usado na maquiagem deve ser adequado ao tipo de pele da pessoa, mas as melhores são as hipoalergênicas, não comedogênicas (que evitam o entupimento dos poros), com efeito matificante e com filtro solar . Seguindo todos os cuidados para manter a pele protegida você estará pronto para curtir a folia.



*Simone Veloso é dermatologista. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da American Academy of Dermatology e Professora de Dermatologia da Uni Rio. Mestre em dermatologia pela USP