Aline Fróes: Os talentos da economia digital virão da periferia

Rio de Janeiro, Complexo de favelas do Alemão, 160 mil habitantes. São dados de um censo realizado por organizações locais em 2010. Agora pense comigo: quantos desses são jovens, quantos deles estão desempregados ou buscando emprego? E quantos você acha que têm vocação para trabalhar com tecnologia, desenvolvendo sites, sistemas, aplicativos? Cinquenta mil, 30 mil, 10 mil?



Seja qual for a sua aposta, é muita gente! E aqui estamos falando apenas de uma favela dentro da cidade do Rio de Janeiro. Agora pense isso somado às favelas e periferias de todas as cidades do Brasil... Imagine a potência que têm esses territórios. Não é novidade que vivemos uma escassez global de talentos digitais. E os especialistas já alertaram que muito do investimento feito para a Transformação Digital não retornará aos negócios devido à falta de profissionais qualificados para implementar as estratégias definidas.



Isso demonstra que precisamos priorizar a capacitação técnica - e garantir que as pessoas em todo o mundo tenham acesso à educação, treinamento e habilidades para atender às demandas do mercado e se preparar para os empregos do futuro, ou melhor, do agora. Valorizar a potência da juventude dentro de territórios que tenham conflito armado e exclusão significa não apenas capacitá-los com o conhecimento e as

habilidades necessárias para lidar com os maiores desafios tecnológicos e de negócios da nossa era, mas também assegurar sua participação na criação de um mundo igualitário, inclusivo e sustentável.



Há três anos o programa de educação digital avançada Vai na Web está presente nas favelas cariocas, disseminando o pensamento digital e formando jovens nas linguagens de programação mais desejadas pelo mercado, além de ajudá-los a desenvolver as habilidades socioemocionais que irão assegurar o sucesso no mercado de trabalho. A taxa de empregabilidade do programa é de 55% e muitos desses estudantes estão

desenvolvendo projetos digitais para empresas nacionais e internacionais de dentro do

Morro dos Prazeres, onde fica nossa base.



Investir no desenvolvimento do talento dos jovens das nossas favelas e em outros territórios de exclusão é a ponte que precisamos para reduzir as desigualdades e promover um crescimento econômico inclusivo, sustentado e emprego produtivo e de qualidade. É aproveitar a tecnologia para criar oportunidades para todos. Investir na educação da juventude é a oportunidade de transformar muitos destes jovens de

observadores passivos em líderes ativos para realizar mudanças positivas em suas comunidades locais, regionais e globais. Nós, do Vai na Web, já sabemos muito bem disso.



*Aline Fróes é cofundadora do Vai na Web e Diretora executiva da 1STi