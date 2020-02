Carla Crippa: Se for ultrapassar a dose no Carnaval, que seja a de alegria

Combine verão, fevereiro e Carnaval e você já tem boas histórias para compartilhar pelo resto do ano. Um final de semana na praia, o bloquinho com os amigos ou dias de descanso em casa. Mas basta incluir o excesso de bebida alcoólica para que os momentos felizes se transformem em experiências ruins.



Nesta Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo, que neste ano coincide com a nossa maior festa popular, as conversas sobre consumo responsável são necessárias. Para a Ambev, são indispensáveis – e reforçamos esse coro de outros Carnavais, com ações para estimular a cultura da responsabilidade no Brasil. Afinal, aprender a beber com moderação é um processo de autoconhecimento.



A gente sabe que em grandes eventos, é alto o número de pessoas que desconhecem a moderação e passam dos limites, bebendo muito em um curto espaço de tempo.



Um estudo do CISA (Centro de Informações sobre Saúde e Álcool) em 2019 mostrou que esse hábito, chamado de Beber Pesado Episódico, subiu no Brasil entre 2010 e 2016. O país vai na contramão de um movimento global para o consumo consciente: no mundo, os índices caíram de 20,5% para 18,2% no mesmo período.



Isso nos coloca em alerta – e aqui falo enquanto indústria. Nossos produtos são pensados para oferecer a melhor experiência ao consumidor e serem consumidos com moderação. Por isso, todos os anos vamos às ruas, no nosso Dia de Responsa, para compartilhar mensagens de conscientização com milhares de pontos de venda e consumidores.



No Carnaval, não seria diferente. Só que mais do que dizer “beba com moderação”, é preciso mostrar como moderar. Em Brasília, por exemplo, o projeto Vida Segura capacitou quase mil ambulantes sobre os riscos dos excessos de bebida alcoólica para quem dirige. E em Recife a população pode trocar o carro pelo Expresso do Frevo, um transporte público para chegar às festas. Em São Paulo e Belo Horizonte, o lema é hidratação sem moderação, com distribuição gratuita de água e a instalação de uma chopeira de água mineral aberta ao público.



Na Ambev, a gente acredita que o melhor da vida é aproveitado quando estamos bem. Somos entusiastas do Carnaval e temos certeza de que a festa em 2020 tem tudo para marcar as melhores experiências na vida dos foliões. Para isso, o segredo é simples, basta inverter as doses: exagerar a da alegria e moderar a do consumo.



*Carla Crippa é Vice-Presidente de Relações Corporativas da Ambev