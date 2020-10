Marcelo Loureiro Divulgação

Por Marcelo Loureiro*

Nunca estive tão motivado para aprender sobre o que são e como funcionam os vírus. O medo de morrer atiçou minha curiosidade, e igual a todo mundo, não precisei fazer muito esforço para ter acesso farto à informação gratuita (boa e ruim), distribuída pelas redes sociais. Especialistas em saúde gravaram vídeos, áudios, desenharam o processo de contágio, elaboraram estatísticas e apoiaram a imprensa na divulgação da ciência como nunca. Senti que me faltou uma base escolar e ainda tenho dúvidas residuais que um professor de genética poderia resolver.



Alguns de nós tivemos um pouco mais de tempo livre para ver e ouvir esses ensinamentos durante a transição do escritório para o home Office; outros, infelizmente, tiveram tempo livre devido ao desemprego que chegou junto com a doença. Estamos entrando no mês de outubro de 2020 e muitas empresas ainda mantêm seus empregados em suas casas, ou em qualquer outro lugar, desde que tenham uma boa conexão de internet. Essa tal de “nova realidade”, que ainda está sendo modelada pelas forças econômicas, trás uma grande oportunidade de reconstrução de hábitos, para as empresas e para as famílias.



Muitas destas famílias estão com filhos pequenos ou adolescentes, todos dentro de casa. Muitos não retornarão aos escritórios, pois as empresas estão cancelando contratos de aluguel, reduzindo assim a conta de energia elétrica, água e cafezinho. Por isso, quem ainda não organizou sua casa, precisa correr, pois muitos continuarão fora dos escritórios e terão que usar o pouco espaço que têm para trabalhar e estudar. Soube agora de uma família em que a filha, estudante de Direito, precisou organizar sua “sala de aula” em um banheiro da casa.



Mas quem entende a internet, é top! E quem nunca se entendeu bem com os navegadores, sistemas on-line e os dispositivos móveis precisa superar a dificuldade com algum treinamento, o que vale para todas as idades, pois é bem verdade que o Brasil não se atualizou no uso desses recursos. Provavelmente você vai encontrar na internet alguns cursos para iniciantes. Hoje em dia, comprar um curso on-line é tão fácil quanto comprar um fogão ou um livro.



Pesquise a palavra Udemy ou EDX no Google, nesses sites você vai encontrar muitos cursos, não apenas de tecnologia, por ótimos preços. Considere que essa compra será o seu teste de adaptação: não desista, até se sentir bem estudando por um celular, pois nele já estão disponíveis as cadeiras das maiores universidades do mundo.



Podemos dizer que estudar pela internet é algo muito novo pra maioria, pois ainda não estamos adaptados para comprar cursos pela internet e estudar pelo celular ou computador. Essa adaptação é algo pessoal, cada um tem seu tempo, mas a verdade é que precisamos estar abertos para novos hábitos tecnológicos, no trabalho e no estudo.



*Marcelo Loureiro é especialista em gestão de negócios tecnológicos para educação.