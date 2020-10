Leo Pinto é gestor público e ex-assessor da Secretaria Especial de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro divulgação

Por Leo Pinto

A cidade do Rio de Janeiro é conhecida por suas belezas naturais e pela diversidade cultural do seu povo. Nossas praias são um dos símbolos do convívio democrático entre todas as classes sociais e tribos urbanas. É nela, também, que esportistas treinam, dia a dia, nos equipamentos esportivos públicos, inspirados em ex-atletas, como Sandra Pires, medalha de ouro nas Olimpíadas de Atlanta. Porém, nos últimos anos, a ausência do poder público tem gerado um verdadeiro loteamento dos equipamentos da orla carioca, inibindo a prática de esportes nas areias do Rio.



Em 2019, assumi o cargo de principal assessor da Secretaria Especial de Turismo do Rio de Janeiro. Uma das principais demandas que recebíamos era de atletas de praia que denunciavam a apropriação indevida dos equipamentos esportivos públicos por pessoas ou grupos que cobravam pedágio para a sua utilização. Para fortalecer a atuação do poder público, somado à participação popular, incentivamos a reativação do Comitê da Orla Rio, que abrange diversas secretarias municipais e é presidido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



Em diversas reuniões do Comitê, discutimos sobre as dificuldades e conflitos que estavam ocorrendo entre os praticantes de esportes na praia. Isso cresceu com a omissão do poder público na correta organização da prática esportiva. Foram anos de descaso e desordem pública em um dos principais patrimônios da cidade, mas por meio da atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria Especial de Turismo, demos início à mudança dessa realidade nas praias do Leblon e Ipanema. Dezenas de equipamentos esportivos já foram regularizados. Tenho muito orgulho de ter iniciado esse processo para garantir segurança e bem-estar para a população.



A história nos mostra que, quando há ausência do poder público, pessoas com más intenções se estabelecem e se apropriam do patrimônio público. O Rio de Janeiro, como cidade turística, não pode ficar refém de grupos que loteiam suas praias. É preciso agir de forma consistente para melhorar essa realidade. É necessário mais zelo com as praias da Cidade Maravilhosa.



A organização da prática esportiva precisa ser expandida para toda a orla do Rio. Ainda há muito trabalho a ser feito.







