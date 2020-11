Luciana Novaes (PT) Divulgação

Por Luciana Novaes*

Uma pesquisa feita pelo Ibope mostrou que a saúde é a maior preocupação dos eleitores e o grande desafio da próxima gestão nas capitais. No Rio de Janeiro, 74% dos entrevistados apontaram o tema como central, logo em seguida aparecem a Educação e a Segurança. O resultado não surpreende, dado a calamidade que se apresentou em meio a pandemia de coronavírus no estado, que já soma mais de 304.904 pessoas infectadas e outros 20.292 óbitos.



O número de vidas e sonhos que perdemos é inadmissível e lamentável. Por isso, é preciso uma resposta urgente e coletiva dos governos para requalificar e reaparelhar os nossos hospitais, além de investir pesadamente em valorização e contratação de profissionais da saúde, reestabelecendo por completo nosso conjunto de prevenção e acompanhamento de doenças, e reestruturando toda a cadeia que abrange o Sistema Único de Saúde (SUS).



O desafio do legislativo também é grande, e os vereadores precisarão observar com atenção as carências do povo e construir projetos que favoreçam a promoção da saúde, como é o caso da lei 6.785 que garante a vacinação gratuita de idosos contra a pneumonia em nosso município. As campanhas de imunização serão feitas pelo poder público, além disso unidades hospitalares, centros de acolhimento, asilos ou casas de

repouso municipais devem vacinar todos os seus assistidos.



Um governo que se comprometa a melhorar os atendimentos, reduzir a espera de exames e cirurgias, aliada a uma câmara empenhada em compreender as necessidades do povo, pode evitar tragédias. Os cariocas não aguentam mais conviver com o abandono e episódios como os de incêndios em hospitais, falta de profissionais na atenção básica, corrupção e desvio de recursos públicos da saúde. Afinal, como diz o

dito popular: a vida sem dúvida é o nosso bem mais precioso.

*Luciana Novaes é vereadora (PT-RJ)