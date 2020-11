Wolmer Ricardo Tavares opinião divulgação

Por Wolmer Ricardo Tavares*

Falar de Educação transformadora em nossa contemporaneidade virou uma utopia que remeteu-se as falas de Darcy Ribeiro quando afirmava que "a crise da Educação no Brasil não é uma crise; é um projeto", e o projeto que tem sido efetivado a duras penas. O fato é que enquanto o governo não perceber que não existe gastos na Educação e sim investimento, a Educação superior será sofrível fazendo valer as piores colocações, já que não existe nenhuma universidade brasileira entre as cem melhores do mundo.



O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) veio para avaliar o rendimento dos recém graduados, colaborando assim com a qualidade destes cursos, resguardando o direito destes graduados em ter desenvolvido as competências e habilidades necessárias a sua formação. Vale ressaltar que 70% das notas máximas no Enade são oriundas das instituições federais, e como o governo pretende cortar R$ 994,6 milhões pode-se perceber que a avaliação das mesmas cairá, aumentando o número de analfabetos funcionais e graduados com diplomas e conhecimentos estéreis.



Publicidade

A realidade do Brasil em relação à Educação Superior é aterrorizante, pois não se investe em pesquisa e ainda coloca em descrédito as instituições e pesquisadores mais renomados, sem contar do descaso com os professores, estereotipa as instituições federais com estultices inimagináveis, legitima a arbitrariedade nomeando reitores sem obedecer o processo democrático e naturaliza as imbecilidades.



Ações assim aumentam as diferenças socais, elitiza cada vez mais o curso superior, ceifa sonhos, rouba dignidade e cria uma massa subalterna, sem discernimento com total servidão, corroborando assim com as falas acima de Darcy Ribeiro. Felizmente nem tudo está perdido, pois ainda resta a esperança do Congresso Nacional não aprovar esta decisão nefasta do governo, e mostrar ao mundo que ainda somos um país com potencial.



Falar de Educação hoje em dia é visto como um ato subversivo e comunista, por parte dos intolerantes que acreditam que a ignorância é um bem maior para a sociedade, para que estes possam perpetuar seus desmandos. Caso o Congresso aprove mais esta estultice, ele estará perpetuando a hipertrofia do eu hipertrofia que desconecta as pessoas com tudo e principalmente com a própria realidade, fazendo destas agentes passivos, alienados e manipuláveis.

Publicidade

Então que esta ideia seja refutada e que o povo possa perceber que o voto nestes parlamentares valeu a pena, já que para isso, os mesmos não poderão se deixar corromper mais uma vez por este governo, pois dignidade não tem preço.

*Mestre em Educação e Sociedade

Publicidade