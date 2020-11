Yedda Gaspar, presidente da Federação dos Aposentados do Rio Reginaldo Pimenta

Por Yedda Gaspar*

Publicado 14/11/2020 04:00

É lamentável a falta de sensibilidade dos políticos brasileiros, que não mexem uma palha pela aprovação do projeto de lei do Senado que concede um 14º salário extraordinário aos aposentados e pensionistas, em compensação a antecipação do 13º, que ocorreu no início da pandemia do novo coronavírus.



Com a antecipação, muitas famílias terão dificuldades com os gastos extras de fim e início de ano, como IPTU, IPVA e outros. Isso, sem falar que, com o desemprego em nosso país, muitos de nós somos obrigados a ajudar filhos e netos, até mesmo com alimentação.

Embora a falta de sensibilidade dos políticos não nos cause espanto, já que não se sensibilizaram quando aprovaram a Reforma da Previdência, que prejudicou milhares de trabalhadores e reduziu drasticamente a renda familiar das futuras pensionistas, eles poderiam, ao menos uma vez, olhar com mais empatia para o povo que os elegeu.

Os deputados e senadores poderiam, pelo menos, ser coerentes. Já que eles derrubaram o veto do presidente Bolsonaro à desoneração da folha de pagamentos, abrindo mão de bilhões de reais da Previdência Social.



Se a Previdência pode se dar ao luxo disso, não seria um 14º salário para pobres aposentados e pensionistas que iria quebrá-la. E não seria favor nenhum, apenas uma atitude justa e necessária.



*Presidente da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro (Faaperj)