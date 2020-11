Aristóteles Drummond, colunista do DIA Divulgação

Por Aristóteles Drummond

Publicado 30/11/2020 06:00

Manda o bom senso que o próximo ano seja o da reconstrução dos estragos provocados

pela pandemia, que promete ser superada até o final do primeiro trimestre de 2021.

No caso específico do Rio de Janeiro, a pandemia vem sendo um agravante, mas a

crise foi criada pelos quatro anos equivocados do prefeito Marcelo Crivella. Não fez por

mal, mas não soube fazer o bem e foi levado ao desespero diante da iminência da derrota.

As obras da Avenida Brasil, a via de maior circulação de pessoas, de trabalhadores, passou

quatro anos praticamente paradas, numa total insensibilidade para o sofrimento dos que

não podiam contar com outro acesso à cidade. Os prédios destinados aos funcionários

municipais, no projeto Porto Maravilha, ficaram abandonados, prejudicando o projeto de

fazer daquela área recuperada um modelo de unidades comerciais de alto nível e moradia.

O Rio é a única grande capital do mundo que não tem habitação na sua área central.

O alheamento ao crescimento da população de rua, que fez do centro da cidade e de

Copacabana dormitórios a céu aberto, foi um equívoco de tolerância humanitária. Resultou

no contrário, expondo uma cruel indiferença do poder público para condições sub-humanas

de vida e prejudicando, inclusive, aqueles que contribuem para o Erário com seus

impostos. Faltou coragem, criatividade, generosidade. A cidade foi apequenada.

Eduardo Paes, apesar das imensas dificuldades, sabe governar, é ágil e vai repetir a

sabedoria dos mandatos passados e se relacionar bem com o governador do Estado e o

presidente da República. Sabe que foi eleito por ser bom gestor e não por ser bom político,

nem ter posição ideológica. Este, sim, foi votado pelo Arco da Sociedade, até por quem

não simpatiza com ele, mas gosta da cidade.

Ao ressuscitar o Rio é que vai ganhar a relevância que teve nos dois mandatos,

atropelados pelos fatos nacionais e por um erro político local na escolha de seu candidato

na sucessão.

Certamente não vai fazer política. Lembrará ao presidente que ele e dois de seus

filhos são políticos cariocas, que têm natural responsabilidade em ajudar a cidade que os

acolheu em tantos mandatos.

Há pautas que exigem pouco dinheiro e vontade política do Planalto, como a

liberação do jogo, que empregará direta e indiretamente 20 mil pessoas na cidade, o

estímulo a grandes empresas para ocuparem os espaços vazios no centro, incluindo o Porto

Maravilha, e o apoio ao projeto de aproveitamento da zona portuária. Outras são recuperar

a rede federal de hospitais como o de Bonsucesso, Andaraí, Ipanema, subutilizados, e

investir na habitação popular, com novas unidades e com a restauração dos conjuntos

habitacionais que a cidade abriga, desde os criados por Getúlio Vargas aos feitos pelo

BNH no período militar. E um projeto sério de reinserção na sociedade da população de

rua e da mocidade desempregada nas comunidades.

A união é a chave do sucesso. Parabéns, Eduardo Paes, pela vitória e pela elegância

diante de um jogo tão sujo que foi a campanha feita por seus opositores.

O Rio é a cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza.