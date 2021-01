Eduardo Paes, prefeito do Rio Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Eduardo Paes*

Publicado 02/01/2021 06:00

Ontem foi um dia histórico para o Rio de Janeiro. Chegou ao fim o tempo do “choro e ranger de dentes”. Honrado pela votação que recebi, serei pela terceira vez o prefeito mais feliz do mundo.

Quero garantir a todos os cariocas que a recuperação da cidade, de sua alegria, de sua beleza, de seu respeito e de seu potencial econômico, já começou. São e ainda serão tempos difíceis, especialmente depois de uma administração omissa. Mas o momento das reclamações passou. Agora é trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana.

Vamos olhar para frente. Fazer com que o Rio seja uma Cidade Maravilhosa para todos. A transição foi excepcionalmente curta, mas arregaçamos as mangas desde o primeiro minuto. Nos últimos dias trabalhamos incansavelmente para oferecer o mais rápido possível uma Saúde de qualidade, com a recuperação das Clínicas da Família e das outras unidades da rede, e preparando nossa estrutura para o atendimento, a prevenção e a vacinação contra a covid-19.



Por isso, eu faço um apelo a todos: continuem a se cuidar. O coronavírus permanece entre nós e precisamos adotar e respeitar todas as medidas protetivas. Vamos usar máscaras, proteger os idosos e evitar a todo custo as aglomerações. Em 2021, teremos a vacina. Falta pouco agora.



Precisamos também pensar e agir pelas crianças e jovens. Na Educação, vamos dar aos alunos não só o suporte material para que possam estudar, mas também todo o apoio pedagógico e psicológico. O momento exige o melhor de nós. Nos transportes o trabalho será contínuo, a começar pela recuperação do sistema do BRT, assustadoramente sucateado. Vamos concluir o BRT Transbrasil.



De agora em diante, todos os cariocas voltam a ser tratados como iguais, mas, principalmente, recuperam o direito de serem diferentes. Raça, religião, gênero e gostos pessoais não serão usados para embasar nenhum tipo de preconceito.



Meu melhor governo começa agora e será feito sob o espírito de união. Vamos reerguer o Rio juntos: os que votaram e os que não votaram em mim. Montei um secretariado com competência técnica reconhecida, que se juntará a uma equipe maravilhosa de servidores que eu conheço muito bem e tenho certeza de que não poupará esforços para chegarmos ao nosso objetivo: fazer a Cidade Maravilhosa voltar a ser grande, digna e justa para todos os cariocas.



Como escreveu o mestre Martinho da Vila: “Vamos renascer das cinzas; Plantar de novo o arvoredo/ Bom calor nas mãos unidas/ Na cabeça um grande enredo...”. Unidos e com muito trabalho executaremos com excelência esse enredo de amor, resgate, transformação e desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro.



Um feliz ano novo a todos! Vamos ao trabalho, por amor ao Rio!





*Prefeito da cidade do Rio de Janeiro