Josier Vilar Opinião O Dia divulgação

Por Josier Vilar*

Publicado 04/03/2021 06:00

Já passamos de 257 mil mortos o resultado da terrível pandemia da covid19, além de milhares de pessoas com sequelas físicas e psicológicas graves. Entretanto, algo de positivo sempre fica dessas amargas e dolorosas experiências. Pela primeira vez, percebo um grande interesse da população pela governança da Saúde brasileira.

Além de todos estarem familiarizados com siglas antes desconhecidas como IFA, PNI, M-RNA e tantas outras, revelou a todos nós o lado mais trágico da nossa imensa dependência estrangeira para a compra de insumos básicos para o suporte a vida.



Publicidade

A pergunta que não quer calar é: por que somos dependentes de insumos estratégicos para a saúde brasileira?



Qual a razão para ficarmos dependentes de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs). Por que não os produzimos no Brasil, um pais com inúmeras universidades e centros de produção e pesquisa reconhecidos internacionalmente? O que aconteceu com o ambiente de produção cientifica em nosso país?



Publicidade

O Brasil não pode ficar refém de distribuição mundial de imunobiológicos na hipótese muito provável de uma nova pandemia. Reduzir as amarras regulatórias, excluindo os excessos que as poluem e financiar corretamente as pesquisas no Brasil é um imperativo para essa mudança de atitude que o país espera.



Os algoritmos e a inteligência artificial nos conduzem a lugares e espaços que jamais imaginamos e nos fornece a previsibilidade de novos eventos dramáticos como o da covid19 com muita precisão.

O desenvolvimento de um polo de inteligência no desenvolvimento de soluções inovadoras para a Saúde e a criação de incentivos para a construção de um complexo industrial que permita nos tornarmos minimamente independentes da produção estrangeira é do interesse da soberania nacional.



Publicidade

O Rio de Janeiro, por possuir gigantes da indústria e centros de pesquisa de grande reputação como a Fiocruz/Biomanguinhos, Coppe-UFRJ, Petrobras, GE, GSK, além de inúmeras universidades públicas e privadas com pesquisadores de alta qualificação técnica, poderia ser esse polo de desenvolvimento da indústria 4.0, transformando a cidade em um grande cluster de inovação, empreendedorismo e pesquisa da Saúde brasileira.



O Rio não pode perder mais uma oportunidade de aprendizado com a tragédia que o destino e a natureza nos concederam. Diz um ditado africano que “todos os dias de manhã, na África, o antílope desperta. Ele sabe que terá de correr mais rápido que o mais rápido dos leões, para não ser morto. Todos os dias, pela manhã, na África, desperta o leão. Ele sabe que terá de correr mais rápido que o antílope mais lento, para não morrer de fome”.



Publicidade

É uma grande oportunidade para o Rio se reencontrar com seu destino. Só tem de ser rápido na execução.



*É médico e presidente do Fórum Inovação Saúde – Iniciativa FIS