Marcelo Queiroz Divulgação

Por Marcelo Queiroz*

Publicado 04/03/2021 05:30

O governador Claudio Castro, em mais uma ação inédita do programa Governo Presente, transferiu a sede do seu gabinete para a Baixada Fluminense, no sentido de aproximar o governo dos municípios e da população. Verdadeiro celeiro de oportunidades para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, a região apresenta grande potencial para avançar na agropecuária, atividade forte geradora de emprego e renda.



Os municípios que compõem a região concentram em torno de 17% das áreas verdes preservadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, apresentando aptidão para produção agro sustentável. O incentivo à produção agrícola através de hortas urbanas, bem como plantações visando a recuperação de áreas degradadas e replantio de matas nativas reforçam a importância de ações de extensão rural e pesquisa, desenvolvidas pela Emater e Pesagro.



Publicidade

A região é composta, ainda, por um cinturão verde e, por estar bem localizada logisticamente, próxima em relação à capital fluminense, é um importante polo de produção de hortaliças e frutas, levando produtos frescos que atendem ao segundo maior mercado consumidor do país.



Apesar de localizada em área de grande concentração urbana, a região apresenta números crescentes de faturamento na produção agropecuária, que ultrapassaram, em 2020, a marca dos R$ 100 milhões. Há espaço para investimentos e ações que podem agregar ainda mais força ao potencial agropecuário dos municípios, através da integração rural-urbano, especialmente com concessão de créditos aos pequenos e médios produtores, uma marca desta gestão da Secretaria Estadual de Agricultura.



Publicidade

Os desafios são grandes, mas as ações contínuas do governo estadual têm mostrado que com integração é possível devolver o protagonismo devido a cada região para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro.

*É secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento