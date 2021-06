Otoni de Paula (PSC) - Divulgação

Por Otoni de Paula*

Publicado 17/06/2021 05:00

Entre as lições que aprendemos nesta pandemia, a maior delas é a de que a prevenção pode salvar vidas. Após mais de um ano do início do isolamento social, e centenas de pesquisas sobre o novo coronavírus, médicos e cientistas alcançaram muitas descobertas sobre como a doença age. Uma em cada três pessoas que foram infectadas pelo vírus, por exemplo, desenvolvem problemas neurológicos ou mentais, aponta um estudo da Universidade de Oxford e publicado na revista especializada Lancet Psychyatry.

Embora ainda não se saiba como o vírus age em nosso cérebro, apenas o comprometimento da saúde mental por causa do distanciamento social já é o suficiente para agirmos preventivamente e evitar o que podemos chamar de uma “nova pandemia”.



Segundo os pesquisadores da Universidade de Oxford, 34% dos mais de 200 mil pacientes norte-americanos que tiveram a covid, e foram analisados no estudo, desenvolveram algum distúrbio neurológico até seis meses depois de terem se recuperado da doença. Entre as 14 enfermidades analisadas, ansiedade, depressão e transtornos de humor seriam as mais comuns, sem relação dessas sequelas com o quão leve ou grave foi a infecção.

Professora e pesquisadora na Universidade de São Paulo (USP), a neuropsicóloga Lívia Valentin afirmou recentemente que “a covid-19 é, sem sombra de dúvidas, a doença mais preocupante do século no impacto e prejuízo das funções neuropsicológicas”.



Assim como todo o mecanismo que envolve a doença, ainda há muito a ser descoberto, mas já sabemos o suficiente para identificar, prevenir e tratar esses casos, evitando que essa “pandemia mental” gere um novo colapso no SUS. É preciso que as autoridades comecem, desde já, a preparar todo o sistema para essa nova fase, prevendo mais recursos públicos para ampliar o atendimento na ponta, contratar mais profissionais, e qualificar as equipes para o diagnóstico e tratamento de doenças crônicas.



Nesse contexto, não podemos esquecer do fundamental papel dos agentes comunitários de Saúde monitorando pessoas, se tornando peças-chave em qualquer plano estratégico que preveja conter o agravamento de uma “nova pandemia”. Sem o trabalho desses profissionais, será impossível saber quais os reais desdobramentos que essa doença ainda misteriosa deverá provocar na saúde da população. É preciso rever a importância da Estratégia de Saúde da Família nesse novo cenário, garantindo prevenção e tratamento adequados, principalmente, aos que não têm acesso aos grandes centros urbanos.



Outra lição que a pandemia vai nos deixar em se tratando de Saúde pública é a necessidade de diálogo entre as instituições. Em situações especiais como essa, em benefício dos cidadãos que contam com o SUS, todos devem compartilhar informações, visando ao melhor aproveitamento dos recursos e estruturas. Precisamos ainda realizar a gestão dos serviços em rede e adotar novas formas de remuneração, garantindo o reconhecimento justo dos profissionais que continuarão enfrentando longas jornadas de trabalho.



*É deputado federal pelo PSC-RJ