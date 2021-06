Sandro Cezar - presidente da CUT-Rio - Divulgação

Por Sandro Cezar*

Publicado 19/06/2021 05:55

Quinhentas mil mortes. Sim, estamos chegando a um número inacreditável que não só assusta como deveria causar revolta em todos. É como se toda a população de São João de Meriti desaparecesse, ou a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, sumisse do mapa. Podemos fazer inúmeras comparações como estádios de futebol lotados, aviões caindo, mas nada adianta. As sugestões valem somente para despertar para a tragédia que vivemos. Porque a dor é imensamente maior.

Meio milhão de pessoas que com certeza tinham famílias, amigos, planos. Meio milhão de pessoas que podiam estar vivas não fosse a imensa irresponsabilidade desse governo que deixou um vírus mortal se espalhar pelo país em mais uma atitude de passar a boiada claramente para defender seus interesses.

Não só temos convicção como já está comprovado que o presidente Bolsonaro negou inúmeras vezes as ofertas de vacina, inclusive com preços mais baixos do que os oferecidos a outros países. Mas foi muito rápido para aceitar a Copa América. Tudo isso são fatos consumados, mas qual será a nossa resposta?



A reação precisa ser forte e firme nas ruas exigindo o impeachment de Bolsonaro. Precisamos mostrar para senadores, deputados, ministros do STF, autoridades e ainda àqueles que não conseguem enxergar por conveniência ou ingenuidade as atrocidades que esse governo vem fazendo com o país e consequentemente com a sua população. Essa luta é de todo o povo brasileiro. O momento também exige responsabilidade, caráter e moral. Não podemos mais esperar que alguma coisa será feita para barrar esse genocida. As vozes da rua precisam ecoar alto.



A sede de poder, no sentido mais amplo do autoritarismo desse governo, não se contenta em retirar direitos e atacar trabalhadores e trabalhadoras, minorias, políticas públicas, jogando milhares de famílias na miséria. Isso é pouco. Ele tem planos genocidas, com o presidente zombando da população classificando essa dor como “Cancelamento de CPF”, imitando pessoas com falta de ar, recomendando o não uso de máscara e promovendo aglomerações.



Não é possível ser omisso diante desse quadro impressionante e insustentável que estamos vivendo. A Economia é um dos maiores termômetros. Enquanto o desemprego continuar batendo recordes, a queda da circulação da moeda continuará sendo fato, assim como o aumento acelerado das desigualdades em todas as suas faces.



Voltemos às ruas. É possível tomar todos os cuidados necessários que a situação exige. Assim como essa situação urge para a exigência do fim desse governo catastrófico. Por isso, as nossas vozes são tão importantes. O grito “Fora Bolsonaro” é a principal luta para o fim desse pesadelo real que estamos vivendo. As vozes vêm da rua, as vozes vêm do povo.

*É presidente da CUT-Rio