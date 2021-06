Marcelo Queiroz - Divulgação

Por Marcelo Queiroz*

Publicado 19/06/2021 05:50

Iniciativa fundamental para o fortalecimento da agricultura no Estado do Rio de Janeiro, o projeto recém-lançado pelo governador Claudio Castro, o Mercado do Produtor AgroRJ, se apresenta como uma inovação para os municípios e para os produtores rurais.



A agricultura fluminense se caracteriza por possuir mais de 80% dos seus estabelecimentos rurais compostos de pequenos agricultores, o que justifica o fato de praticamente todas as políticas públicas exercidas pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento terem como alvo o pequeno produtor rural.



A construção de mercados para acomodar os produtores locais, neste sentido, se apresenta como uma forma de popularizar os produtos, incrementar o abastecimento local e, ainda, mais uma forma de escoamento da produção.



Os municípios aptos a receber o projeto também têm muito a ganhar, uma vez que o espaço trará impacto imediato na circulação de receitas, valorizará a produção local, além de se apresentar como mais uma opção de potencializar o turismo na região.



O Mercado do Produtor AgroRJ é baseado no projeto do prefeito de Miguel Pereira, André Português, e consistirá na construção de mercados em municípios que apresentem condições técnicas para recebê-lo.



A execução das obras caberá a Companhia de Habitação do Estado do Rio de Janeiro (Cehab) e, após a conclusão, será de responsabilidade do município a gestão do espaço. A Secretaria de Agricultura trabalhará em parceria com os municípios fazendo a interface com os produtores, associações e cooperativas para se integrarem ao projeto.



O governo do estado segue em processo firme de reconstrução e o fortalecimento dos municípios passa, necessariamente, pelo apoio ao setor agropecuário, forte gerador de emprego e renda. É o agro mais uma vez apresentando protagonismo no desenvolvimento econômico fluminense.

*É secretário estadual de Agricultura Pesca Pecuária e Abastecimento