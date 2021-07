Joseph Brais Junior, superintendente Rede Rio do Santander - Divulgação

Joseph Brais Junior, superintendente Rede Rio do SantanderDivulgação

Publicado 16/07/2021 03:00

A tecnologia tem sido a grande aliada dos empreendedores durante a pandemia. As soluções digitais permitiram que as pessoas, mesmo cumprindo distanciamento social, pudessem manter suas atividades profissionais. No sistema bancário, a inovação nas formas de interação garantiu o suporte aos clientes e vai nos deixar ferramentas que seguirão no portfólio de atendimento daqui para frente.



Começamos a viver um novo momento. A evolução da aplicação da vacina nos traz a esperança de que, em breve, poderemos ampliar o modelo phygital de atendimento – que une o físico com o digital. O meio ou o local não são tão relevantes quanto o objetivo de atender aos nossos clientes com excelência.



Isso só pode ser feito com muita inovação e tecnologia. Por trás de cada recurso digital, há sempre a impressão digital de cada um dos profissionais que trabalharam duro para criar soluções capazes de atender do servidor da Prefeitura ao vendedor de mate na praia, do grande empresário ao pequeno comerciante.



Infelizmente, diversos negócios fecharam as portas por não conseguirem atender às novas demandas da população em quarentena, mas o setor bancário caminhou no sentido oposto. Isso se deve à presença da inovação no nosso dia a dia. No Santander, por exemplo, criamos a Gent&, nossa inteligência coletiva que trouxe praticidade e rapidez na conclusão de operações cotidianas.



Em breve, teremos ainda mais novidades para pessoas físicas e jurídicas. Com os aprendizados desse período transformador que vivemos, criamos novidades tecnológicas como a biometria facial, que vai garantir ainda mais segurança para os clientes.



Paralelo a isso, as alternativas oferecidas pela Getnet e suas maquininhas foram uma ferramenta fundamental. Com a criação da loja digital gratuita, estabelecimentos de variados setores puderam se digitalizar e seguir vendendo, fazendo negócios à distância. Um restaurante delivery nem necessita mais da maquininha, basta enviar a refeição e um link de pagamento. Tudo muito simples. As novas soluções vão sendo criadas para deixar o processo ainda mais automatizado e de fácil acesso.



Apesar de toda a evolução tecnológica, as relações interpessoais são e sempre serão muito importantes em qualquer ambiente de negócios. Seja via inteligência digital, por telefone, presencialmente, pelas redes sociais ou por qualquer outro meio, o fundamental é garantir que os clientes sejam atendidos com excelência. O canal utilizado fica a critério de cada um.

*É superintendente Rede Rio