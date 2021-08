Genilson Teixeira do Carmo Pereira: Gerente do programa de Atenção a Criança e ao Adolescente em situação de risco - Divulgação

Genilson Teixeira do Carmo Pereira: Gerente do programa de Atenção a Criança e ao Adolescente em situação de riscoDivulgação

Publicado 06/08/2021 05:50

O Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco é uma iniciativa desenvolvida pela Fundação para a Infância e Adolescência e que faz parte da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e que tem por objetivo promover o desenvolvimento integral e a inclusão social de crianças e adolescentes que se encontrem em situação de vulnerabilidade, risco social e pessoal.

O programa oferece atendimento de forma continuada e planejada através de serviços e projetos onde o foco é o resgate da dignidade, autoestima e a conquista da cidadania de acordo com o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



São três as modalidades de atendimento realizados pelo programa: Acolhimento Institucional, Convivência Dia, todos em conformidade com a legislação vigente a fim de garantir e resguardar os direitos de crianças e adolescentes.



Na modalidade Acolhimento Institucional, a FIA/RJ conta com três instituições conveniadas, sendo duas na Região Metropolitana e uma na região serrana, que juntas atendem cerca de 60 crianças/adolescentes; Já na modalidade Convivência Dia o número de conveniados é bem expressivo, um total de 15 instituições distribuídas por todo o estado e que juntas acolhem 1.070 crianças/adolescentes.



O programa conta também com uma ação executada através do Núcleo de Recambiamento. Este núcleo atende a Recomendação Conjunta 001/2020 do Ministério Público, e tem o objetivo objetivo de conduzir Adolescentes, prioritariamente oriundos do DEGASE, aos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, sendo encaminhados pelas Centrais de Acolhimento da Prefeitura do Rio de Janeiro devidamente respaldadas pelos órgãos de Proteção e Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes.



Publicidade

O Recambiamento proporciona aos adolescentes o retorno aos seus municípios de origem, através da participação da rede de serviços: Conselho Tutelar / CREAS, Ministério Público, Vara da Infância e Juventude, viabilizando que sejam reinseridos em suas famílias ou em serviços de acolhimentos, garantindo melhor acesso às famílias ou responsáveis legais.

Todas as modalidades de atendimento e ações do Programa de Atenção a Criança e Adolescente sao executadas por Equipes Técnicas especializadas (Assistentes Sociais e Psicólogos) e Educadores Sociais e Professores oficineiros.

Publicidade

Genilson Teixeira do Carmo Pereira - gerente do programa de Atenção a Criança e ao Adolescente em situação de risco