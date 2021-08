Dubai - Reprodução

Publicado 23/08/2021 13:08

Para além dos cenários paradisíacos e da aparente aura de ostentação que envolve Dubai, há muito mais na maior cidade dos Emirados Árabes Unidos do que o que salta aos olhos à primeira vista. Ao conhecer mais profundamente a história da região, vê-se que Dubai sempre esteve à frente de seu tempo: de uma pequena cidade de pescadores em área desértica, tornou-se um dos municípios mais promissores e dos destinos mais procurados do mundo, celeiro de inovação e tecnologia.



Muitos podem argumentar que Dubai só se tornou o que é hoje devido às fortunas dos sheiks locais. Esse é um argumento extremamente falho. Ora, o mérito é todo das mentes brilhantes, empreendedoras e visionárias, que decidiram tornar a cidade esse local encantador. O dinheiro, nesse caso, é apenas um viabilizador – que de nada vale se não é bem utilizado. Acontece que o próprio governo da região é bastante orientado ao desenvolvimento e, para isso, realiza grandes investimentos em tecnologia e inovação, bem como em educação.



Visitei Dubai mais uma vez recentemente e posso afirmar que ela nos ensina sobre visão de futuro, determinação e, principalmente, sobre sonhos. O que seria dessa cidade se não fossem sonhos grandiosos outrora apenas imaginados? Da mesma forma, o que seria desses sonhos se permanecessem apenas na imaginação? Foi pela união de sonhos e trabalho que surgiram, por exemplo, o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa; a Dubai Frame, uma gigante moldura descrita como “o maior porta-retratos do mundo”; ou a Palm Jumeirah, uma ilha artificial em formato de palmeira.



Dubai tem os olhos no futuro – tem sido assim desde o começo de seu desenvolvimento. Tanto que tem seu próprio Museu do Futuro. A instalação trata da evolução do planeta e da tecnologia de forma inovadora e discute diversos aspectos que nos remetem aos caminhos que a humanidade seguirá nas próximas décadas. A cidade também realizará a Expo Dubai, feira internacional que deve ser inaugurada em outubro de 2021 e vai debater os futuros da economia e dos negócios, tecnologia, urbanismo, sustentabilidade, ciências e cultura, entre outros temas. Um espaço incrível que certamente trará muitas reflexões.



Em um mundo ideal, teríamos diversas Dubais espalhadas por todo o planeta. Imagine o quanto mais evoluída a humanidade seria se tivéssemos a consciência de que investimentos a longo prazo em tecnologia, inovação e educação dão muitos e ótimos resultados. Mas sempre é possível aprender com os bons exemplos, e Dubai é, sem dúvidas, um grande case de sucesso. Que o Brasil se inspire e também saiba direcionar esforços e investimentos para os setores mais adequados.

Janguiê Diniz é fundador e presidente do grupo Ser Educacional