Luanda de Moraes é reitora do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo) - Divulgação

Luanda de Moraes é reitora do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo)Divulgação

Publicado 15/09/2021 05:50

O Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo) é uma fundação de direito público, vinculada à Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação, assim como as demais universidades do Estado do Rio de Janeiro. Na sua criação, teve como premissa o desenvolvimento sociocultural, econômico e tecnológico local.

Desde então, vem oferecendo cursos de graduação em Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Farmácia, Ciências Biológicas, Construção Naval, Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Produção, mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de Materiais e em Ciência e Tecnologia Ambiental, bem como mestrado e doutorado acadêmicos multicêntricos em Biomedicina Translacional.



Após 16 anos de existência, as expectativas para o Centro Universitário se tornar a Universidade Estadual da Zona Oeste (Uezo) não se concretizaram. As limitações impostas pela Lei 5.380 de 2009 e pelo Regime de Recuperação Fiscal - em vigor até 2030 -têm impedido o pleno cumprimento de sua missão institucional, dificultando inclusive a execução orçamentária.

Entre elas, a falta de previsão legal para criação do quadro permanente de técnicos administrativos, motivo de frequentes colapsos das atividades meio na instituição, as disparidades salarias, por não prever plano de carreira para o corpo docente e técnico, dedicação exclusiva para seus professores, profissionais altamente qualificados, todos com doutorado, e inexistência de previsão de pagamento de bolsas de monitoria, auxílio alimentação, transporte, moradia, etc, para discentes, mesmo os cursos sendo na sua maioria integrais.



Esses fatores têm resultado em uma permanente evasão de servidores e dificuldade para o desenvolvimento das políticas de ensino, pesquisa e extensão aplicadas diretamente aos estudantes, prerrogativa constitucional de qualquer instituição pública de ensino superior. Tentativas de mudança dessa realidade têm sido empregadas ao longo dos anos, porém sem resultados concretos.

A comunidade universitária já se manifestou e não vai permitir que a Uezo seja extinta ou morra por asfixia! Por essa razão, ela entende que a promoção da Uezo à estrutura de unidades avançadas da Uerj é a iniciativa que permitirá à Uezo exercer em sua plenitude a missão para a qual foi criada, proporcionando a democratização do ensino público superior, a redução das desigualdades e ampliando a inclusão social.



No projeto de incorporação estará garantida a permanência do polo Uerj Avançado da Zona Oeste, os recursos orçamentários e financeiros para o custeio e manutenção do local, bem como as garantias de estudantes e servidores. Tal proposta tem sido apoiada por diferentes grupos e associações da Zona Oeste, além de representantes partidários do executivo e legislativo no âmbito municipal, estadual e federal.



A Uezo jamais será extinta, a Uezo se tornará definitivamente a Universidade Estadual da Zona Oeste, porque a Zona Oeste e o estado do Rio de Janeiro merecem!

Luanda de Moraes é reitora do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo)